Habersiz görüşmüşlerdi: İşte ABD Hamas gizli görüşmelerinin perde arkası!
ABD'nin Hamas'la doğrudan gizli görüşmeler gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı.Görüşmeden İsrail'in habersiz olması İsrail basınında bomba etkisi yaratırken ABD'li yetkililerden 'İsrail'le temas halindeyiz' açıklamaları gelmişti. Gizli görüşmelerdeki sır perdesini ABD merkezli Axios araladı. Buna göre Hamas'a gerçekleştirilen gizli görüşmede masadaki tek konu esirler değil. İşte görüşmenin perde arkası...
ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin katil devlet İsrail'i saf dışı bırakarak Hamas'la gizlice görüşmüştü.
Axios'a konuşan iki kaynak, Trump yönetiminin Gazze'de tutulan ABD rehinelerinin serbest bırakılması ve savaşı sona erdirmek için daha geniş kapsamlı bir anlaşma olasılığı konusunda Hamas ile doğrudan görüşmeler yürüttüğünü söyledi.
Axios'un aktardığına göre ABD başkanlık rehine işleri temsilcisi Adam Boehler tarafından yapılan görüşmeler benzeri görülmemiş nitelikte. ABD daha önce hiç 1997'de sözde terör örgütü ilan ettiği Filistin direniş örgütü Hamas ile doğrudan ilişki kurmamıştı.
GÖRÜŞME NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİ?
Boehler ile Hamas yetkilileri arasındaki görüşmeler geçtiğimiz haftalarda Doha'da gerçekleşti.
İSRAİL'İN HABERİ VAR MIYDI? "SÖYLEYECEKTİK AMA..."
Axios'a konuşan bir kaynak, Trump yönetiminin Hamas'la ilişki kurma olasılığı konusunda İsrail'le istişarelerde bulunduğunu, ancak görüşmenin gerçekleşeceğinden İsrail'in haberinin olmadığını işaret etti. Kaynak Axios'a İsrail'in görüşmelerin bazı yönlerini başka kanallardan öğrendiğini söyledi.
MASADAKİ TEK KONU ABD'Lİ ESİRLER DEĞİL
Konuya ilişkin açıklamalar yaparak gizli görüşmeleri doğrulayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt. geçtiğimiz saatlerde Bohler'in ABD'li esirlerin hayatlarına ilişkin Hamas'la iletişime geçildiğini açıklamıştı.
Axıos'un haberine göre de görüşmeler, Boehler'in rehine elçisi olarak yetki alanına giren ABD'li rehinelerin serbest bırakılması konusuna odaklandı. Ancak kaynaklar, kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uzun vadeli bir ateşkes sağlanması için daha geniş bir anlaşmanın tartışıldığını da söylüyor. Henüz bir anlaşmaya varılmadı.
GÖRÜŞMENİN "SATIR ARASI" NE ANLAMA GELİYOR?
Trump'ın çatışmaya yaklaşımı, halefi Joe Biden'ın yaklaşımından keskin bir şekilde farklılaştı; Hamas'a "cehennemle ödettirmekle" tehdit etti ve skandal Gazze planında ABD'nin Şerid'i "ele geçirmesi" gerektiğini savunarak yeni bir ilhak kapısını araladı.
Axios'a göre Hamas'la doğrudan müzakerelere girişmek, özellikle de İsrail'in onayı olmadan, önceki yönetimlerin atmadığı bir diğer adım.
HAMAS'IN ELİNDE KAÇ ESİR VAR?
Filistin'in onuru Hamas'ın elinde Gazze Şeridi'nde olduğu tahmin edilen 59 esirin olduğu biliniyor. Bu rehineler arasında 5 Amerikalı olduğu tahmin ediliyor.
İSRAİL GAZETESİ DELİYE DÖNDÜ: HAYAL KIRIKLIĞI
ABD'nin İsrail'i saf dışı bırakarak Hamas ile gerçekleştirdiği doğrudan gizli görüşmeler, Tel Aviv'in gündemine bomba gibi düşerken İsrailli yetkililerden çelişkili açıklamalar geldi.
Bazı yetkililier Tel Aviv'in görüşmeden haberdar olduğunu iddia ederken diğerleri bunu "Hayal kırıklığı" olarak açıkladı.
"EN HAFİF TABİRLE..."
İsrail'in endişesi ise siyonist basına yansıdı.
İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, "İsrail, Trump-Hamas arasındaki doğrudan görüşmelere öfkelendi" başlığıyla haberi manşetten gördü.
Haberde "Trump yönetiminin Hamas ile rehin tutulan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmasını güvence altına almayı amaçlayan doğrudan görüşmeler yapması İsrail'de şok ve hayal kırıklığı yarattı. Ayrıntılara aşina bir İsrailli yetkili, Israel Hayom'a 'en hafif tabirle bu çok sorunlu bir hareket' dedi. İsrail gizli kanalın farkında olsa da yetkililer varlığından derin bir şekilde mutsuz." ifadeleri yer aldı.
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