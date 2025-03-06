Habersiz görüşmüşlerdi: İşte ABD Hamas gizli görüşmelerinin perde arkası!

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Axıos'un haberine göre de görüşmeler, Boehler'in rehine elçisi olarak yetki alanına giren ABD'li rehinelerin serbest bırakılması konusuna odaklandı. Ancak kaynaklar, kalan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uzun vadeli bir ateşkes sağlanması için daha geniş bir anlaşmanın tartışıldığını da söylüyor. Henüz bir anlaşmaya varılmadı.

GÖRÜŞMENİN "SATIR ARASI" NE ANLAMA GELİYOR?

Trump'ın çatışmaya yaklaşımı, halefi Joe Biden'ın yaklaşımından keskin bir şekilde farklılaştı; Hamas'a "cehennemle ödettirmekle" tehdit etti ve skandal Gazze planında ABD'nin Şerid'i "ele geçirmesi" gerektiğini savunarak yeni bir ilhak kapısını araladı.

Axios'a göre Hamas'la doğrudan müzakerelere girişmek, özellikle de İsrail'in onayı olmadan, önceki yönetimlerin atmadığı bir diğer adım.