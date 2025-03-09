Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun bombardıman! Çok sayıda ölü ve yaralı
Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Dobropilya kenti ve Harkov bölgesindeki bir yerleşim yerine gece boyunca düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 14 kişinin öldüğünü, beşi çocuk olmak üzere 37 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na göre Rus güçleri Dobropillia'ya balistik füzeler, çok sayıda roket ve insansız hava aracıyla saldırarak sekiz çok katlı binaya ve 30 araca zarar verdi. Saldırı sonucunda beş çocuk da dahil olmak üzere 11 kişi öldü ve 30 kişi yaralandı.
Bakanlık ayrıca, kuzeydoğudaki Harkov bölgesine düzenlenen ayrı bir İHA saldırısında üç sivilin hayatını kaybettiğini, yedi sivilin de yaralandığını bildirdi.
ZELENSKİY: PUTIN'İN SAVAŞINI FİNANSE EDEN HER ŞEY ÇÖKMELİ
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu tür saldırılar Rusya'nın hedeflerinin değişmediğini gösteriyor. Bu nedenle, hayatları korumak, hava savunmamızı güçlendirmek ve Rusya'ya karşı yaptırımları artırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek hayati önem taşıyor. Putin'in savaşı finanse etmesine yardımcı olan her şey çökmeli." dedi.
ABD'NİN UKRAYNA'YA MÜZAKERE BASKISI
Cuma günü Rus güçleri, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurmasından bu yana ilk büyük füze saldırısında Ukrayna'nın enerji ve doğalgaz altyapısına zarar verdi . Bu saldırı, Başkan Donald Trump'ın savaşı hızla sona erdirme çabaları sırasında Kiev üzerindeki baskıyı artırdı.
Askeri analistler, ABD'nin askeri yardım ve istihbaratındaki duraklamanın, gelişmiş füzelerinin azalması ve saldırıları etkili bir şekilde takip etmekte zorlanması nedeniyle Ukrayna'nın hava savunmasını zayıflatabileceğini söylüyor.
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