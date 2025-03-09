Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun bombardıman! Çok sayıda ölü ve yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na göre Rus güçleri Dobropillia'ya balistik füzeler, çok sayıda roket ve insansız hava aracıyla saldırarak sekiz çok katlı binaya ve 30 araca zarar verdi. Saldırı sonucunda beş çocuk da dahil olmak üzere 11 kişi öldü ve 30 kişi yaralandı.

Bakanlık ayrıca, kuzeydoğudaki Harkov bölgesine düzenlenen ayrı bir İHA saldırısında üç sivilin hayatını kaybettiğini, yedi sivilin de yaralandığını bildirdi.