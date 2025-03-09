09 Mart 2025, Pazar
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Rusya'dan Ukrayna'ya yoğun bombardıman! Çok sayıda ölü ve yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 10:18 Güncelleme: 09.03.2025 10:35
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Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun bombardıman! Çok sayıda ölü ve yaralı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Dobropilya kenti ve Harkov bölgesindeki bir yerleşim yerine gece boyunca düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında en az 14 kişinin öldüğünü, beşi çocuk olmak üzere 37 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığı'na göre Rus güçleri Dobropillia'ya balistik füzeler, çok sayıda roket ve insansız hava aracıyla saldırarak sekiz çok katlı binaya ve 30 araca zarar verdi. Saldırı sonucunda beş çocuk da dahil olmak üzere 11 kişi öldü ve 30 kişi yaralandı.

Bakanlık ayrıca, kuzeydoğudaki Harkov bölgesine düzenlenen ayrı bir İHA saldırısında üç sivilin hayatını kaybettiğini, yedi sivilin de yaralandığını bildirdi.

İtfaiyeciler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında, 8 Mart 2025'te Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Dobropillia kasabasında Rus askeri saldırısının vurduğu bir yerleşim bölgesinde çalışıyor. Donetsk bölgesindeki Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin basın servisi/REUTERS aracılığıylaİtfaiyeciler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında, 8 Mart 2025'te Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Dobropillia kasabasında Rus askeri saldırısının vurduğu bir yerleşim bölgesinde çalışıyor. Donetsk bölgesindeki Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin basın servisi/REUTERS aracılığıyla

ZELENSKİY: PUTIN'İN SAVAŞINI FİNANSE EDEN HER ŞEY ÇÖKMELİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Facebook hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu tür saldırılar Rusya'nın hedeflerinin değişmediğini gösteriyor. Bu nedenle, hayatları korumak, hava savunmamızı güçlendirmek ve Rusya'ya karşı yaptırımları artırmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek hayati önem taşıyor. Putin'in savaşı finanse etmesine yardımcı olan her şey çökmeli." dedi.

Donetsk bölgesindeki Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin basın servisi/REUTERS aracılığıyla Donetsk bölgesindeki Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin basın servisi/REUTERS aracılığıyla

ABD'NİN UKRAYNA'YA MÜZAKERE BASKISI

Cuma günü Rus güçleri, ABD'nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını durdurmasından bu yana ilk büyük füze saldırısında Ukrayna'nın enerji ve doğalgaz altyapısına zarar verdi . Bu saldırı, Başkan Donald Trump'ın savaşı hızla sona erdirme çabaları sırasında Kiev üzerindeki baskıyı artırdı.

Donetsk bölgesindeki Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin basın servisi/REUTERS aracılığıyla Donetsk bölgesindeki Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin basın servisi/REUTERS aracılığıyla

Askeri analistler, ABD'nin askeri yardım ve istihbaratındaki duraklamanın, gelişmiş füzelerinin azalması ve saldırıları etkili bir şekilde takip etmekte zorlanması nedeniyle Ukrayna'nın hava savunmasını zayıflatabileceğini söylüyor.

Donetsk bölgesindeki Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin basın servisi/REUTERS aracılığıyla Donetsk bölgesindeki Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nin basın servisi/REUTERS aracılığıyla

ABD'nin Kiev ve Moskova'yı müzakere masasına oturtma çabaları sürerken, taraflar üstünlük elde etmek amacıyla aktif çatışmalara girmeye devam ediyor.

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