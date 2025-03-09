09 Mart 2025, Pazar
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Hamas'tan "geçici ateşkes" iddialarına yalanlama

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 08:52
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Hamas’tan geçici ateşkes iddialarına yalanlama

Özellikle Arap basınında çıkan Filistin direniş örgütü Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkese açık olduklarına ilişkin iddialara yalanlama geldi.

Hamas'ın Telegram kanalından, hareketin yöneticilerinden Mahmud Merdavi adına yayınlanan açıklamada, arabulucuların "Hamas'ın Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkese açık olduğuna" dair mesajlar aldığı yönünde yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Açıklamada, Hamas'ın daha önce varılan mutabakata bağlılığı şu sözlerle vurgulandı:

"Hamas, varılan anlaşmaya tam bağlılığını, üzerinde mutabık kalınan parametrelere göre ikinci aşama müzakerelerine geçilmesi gerektiğini ve aksini iddia eden haberlerin gerçek dışı olduğunu teyit eder."

NE OLMUŞTU ?

Hamas'ın anlaşmanın birinci aşamasının uzatılmasını kabul ettiği öne sürülmüştü

Arap basınında, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki bazı esirlerin serbest bırakılması karşılığında anlaşmanın ilk aşamasının 2 ay uzatılmasına yeşil ışık yaktığı iddia edilmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli bir kaynağa dayandırdığı haberinde ise ABD'nin, Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin 2 ay uzatılması karşılığında Hamas'ın elindeki 10 esiri serbest bırakması için bir girişim başlattığı ileri sürülmüştü.

Haberde, İsrail'in herhangi bir müdahalesi olmaksızın, arabulucu Katar ve Mısır'ın desteğiyle ABD ile Hamas arasında müzakereler yürütüldüğü belirtilmişti.

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Hamas’tan geçici ateşkes iddialarına yalanlama Hamas’tan geçici ateşkes iddialarına yalanlama Hamas’tan geçici ateşkes iddialarına yalanlama

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