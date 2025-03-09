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Suriye'de Esad kalıntılarına operasyon! Şara'dan o tarihi camide önemli açıklama: Milli birliği korumamız lazım

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 14:17 Güncelleme: 09.03.2025 14:45
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Suriye’de Esad kalıntılarına operasyon! Şara’dan o tarihi camide önemli açıklama: Milli birliği korumamız lazım

Eli kanlı Beşşar Esad rejiminin Suriye'de yıkılmasının ardından silah bırakmayan ve karışıklık çıkaran rejim kalıntılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi iki gün içinde 300'ü aşkın kişinin çıkan çatışmalarda hayatını kaybettiğini belirtirken güvenlik güçlerine pusu kurup 11 güvenlik görevlisini öldürmesiyle büyüyen çatışmaların planlayıcısı, Mahir Esed'e bağlı generallerden Giyas Delle ismi öne çıkıyor. Bu gelişmelerin ışığında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, sabah namazını kıldığı Mezzeh'teki El Şafi Cami'sinde önemli açıklamalarda bulundu.

Suriye'de ordu güçleri ile devrik Esad rejimine bağlı unsurlar arasında çatışmalar sürüyor. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'de devrik rejim unsurlarının altı farklı hastaneye saldırı düzenlediğini bildirdi.

Güvenlik güçlerinin saldırılara karşılık verdiği ve bir operasyon başlattığı belirtildi.

Çatışmalarda can kayıpları ve yaralıların olduğu, ayrıca altyapının da zarar gördüğü aktarıldı.

Öte yandan, Suriye Savunma Bakanlığı, devrik rejime bağlı unsurların Lazkiye'deki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik saldırısını engellediklerini duyurdu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, son iki gün içinde yaşanan çatışmalarda 300'den fazla kişi yaşamını yitirdi.

Lazkiye (AA)Lazkiye (AA)

LAZKİYE OLAYLARININ FİTİLİNİ ATEŞLEYEN İSİM

Suriye'nin Lazkiye ilinde 6 Mart'ta devrik rejim unsurlarının, güvenlik güçlerine pusu kurup 11 güvenlik görevlisini öldürmesiyle büyüyen çatışmaların arkasındaki ismin Mahir Esed'e bağlı generallerden Giyas Delle olduğu ortaya çıktı.

Devrik rejimin lideri Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed'e bağlı 4. Tümen'de görev alan Delle'nin adı, birliğin Suriye'de işlediği birçok katliamda geçti.

YÜZLERCE İNSANIN AÇLIKTAN ÖLDÜĞÜ ABLUKALARI DELLE YÖNETTİ

Delle, 2012'de Şam'ın Muadamiye ve Deraya bölgelerinde sivil halka yönelik ağır silahlarla yapılan katliamlardan sorumlu tutuluyor.

Devrik rejim komutanı, Şam'ın Madaya ve Zebadani bölgelerinde 100'den fazla kişinin açlıktan öldüğü rejim ablukalarını da yönetti.

Çok sayıda sivilin açlıktan öldüğü Doğu Guta ablukasında da Delle ön saflardaydı.

Giyas Delle (X) Giyas Delle (X)

İRAN'LA EN İYİ ANLAŞAN İSİMLERDEN BİRİYDİ

Devrik rejim generalinin, muhalif güçlere ve sivillere yönelik saldırıların düzenlendiği yıllardan, İran komutasındaki milislerle çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada halen mevcut. Nitekim Mahir Esed, devrik rejim döneminde İran'la en iyi ilişkilere sahip en güçlü rejim elebaşı olarak biliniyordu.

Delle, rejimin devrilmesinden sonra memleketi Lazkiye'ye kaçtı ve burada örgütlediği eski asker ve milislerle yeraltı yapılanmasına giderek bunu "askeri meclis" olarak ilan etti.

6 MART'TA HAREKETE GEÇTİ

Hükümet güçlerini Lazkiye ve Tartus'tan çıkaracaklarını savunan Delle, 6 Mart'ta yayımladığı bildiride, mevcut yönetimi devirmek için harekete geçtiklerini duyurdu. Lazkiye'de 6 Mart'ta patlak verip artan çatışmalar, dün akşam güvenlik güçlerinin bölgede hakimiyet kurmasıyla büyük ölçüde sonlandı.

ŞARA'DAN ŞAM'DAKİ ŞAFİ CAMİ'NDE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed el Şara, bugün sabah namazını başkent Şam'da Mezzeh Mahallesi'ndeki El Şafi Cami'sinde kıldı.

Kılınan namazın ardından cemaate hitaben yaptığı konuşmada Şara, Suriye'de yaşanan kanlı olaylara değindi ve geçmişte sık sık ziyaret ettiği Şafi Camii'ndeki anılarını yâd etti.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara (Arşiv)Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara (Arşiv)

ESAD REJİMİNİN VAHŞETİNİ ANLATTI: HER GÜN HAPSE ATILMAYI VEYA ZULÜM GÖRMEYİ BEKLERDİK

Şara, hayatının "en büyük anlarından" bahsederken, 20 yıl önce bu camide namaz kıldığını, kendisi ve cemaatin her namazdan sonra tutuklanmaktan korktuğunu, ancak şimdi farklı koşullar altında aynı camiye geri döndüğünü söyledi. Şara Esad rejiminin vahşetini şu sözlerle ifade etti:

"20 yıl önce mahalleden veya camiden ayrılmış olmak garip bir şey. Bu camide namaz kılardık ve etrafımızdakileri izlerdik ve korkardık. Her gün hapse atılmayı veya zulüm görmeyi beklerdik. Tehdidimizin Suriye olacağı bir yol seçtik. Suriye'den ayrılıp tekrar buraya döndük ve Yüce Allah'a hamdolsun ki bizi şereflendirdi."

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara (Arşiv)Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara (Arşiv)

ŞARA'DAN REJİM ARTIKLARINA AYAR

Suriye Devlet Başkanı, cuma günü yaptığı açıklamada, devrik rejimin kalıntıları olarak tanımladığı kişilerin takibinin sürdürüleceğini ve adil yargılamalara tabi tutulacaklarını teyit etti.

El-Şara, Suriye kıyı bölgesinde tanık olunan güvenlik olaylarının ardından yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Suriye'yi koruyanları öldürme şeklindeki iğrenç eyleminizle tüm Suriyelilere saldırdınız ve bunu yaparken affedilmez bir günah işlediniz. Tahammül edemeyeceğiniz bir yanıt aldınız, bu yüzden silahlarınızı ve kendinizi teslim etmek için acele edin. Kimsenin kanını dökmek istemiyoruz. Beklenen zorluklarla karşı karşıyayız. Milli birliği ve iç huzuru korumamız lazım, birlikte yaşama kabiliyetimiz var."

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