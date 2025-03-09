Suriye’de Esad kalıntılarına operasyon! Şara’dan o tarihi camide önemli açıklama: Milli birliği korumamız lazım

Suriye Devlet Başkanı Ahmed el Şara (Arşiv)

ESAD REJİMİNİN VAHŞETİNİ ANLATTI: HER GÜN HAPSE ATILMAYI VEYA ZULÜM GÖRMEYİ BEKLERDİK

Şara, hayatının "en büyük anlarından" bahsederken, 20 yıl önce bu camide namaz kıldığını, kendisi ve cemaatin her namazdan sonra tutuklanmaktan korktuğunu, ancak şimdi farklı koşullar altında aynı camiye geri döndüğünü söyledi. Şara Esad rejiminin vahşetini şu sözlerle ifade etti:

"20 yıl önce mahalleden veya camiden ayrılmış olmak garip bir şey. Bu camide namaz kılardık ve etrafımızdakileri izlerdik ve korkardık. Her gün hapse atılmayı veya zulüm görmeyi beklerdik. Tehdidimizin Suriye olacağı bir yol seçtik. Suriye'den ayrılıp tekrar buraya döndük ve Yüce Allah'a hamdolsun ki bizi şereflendirdi."