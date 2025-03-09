09 Mart 2025, Pazar
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ABD-İran gerilimi tırmanıyor! Trump’ın çağrısına Hamaney’den net cevap! Beyaz Saray'dan tehditler...

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 14:48
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ABD-İran gerilimi tırmanıyor! Trump’ın çağrısına Hamaney’den net cevap! Beyaz Saray’dan tehditler...

ABD Başkanı Donald Trump, 'İran nükleer silahlara sahip olamaz” diyerek tehdit dolu bir müzakere çağrısında bulundu. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD'nin müzakere talebiyle, sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bu talepleri kesinlikle kabul etmeyeceğini bildirdi. Açıklamaların ardından Beyaz Saray İran'a 'Ya müzakere ya askeri yol' diyerek gözdağı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana dünyada dengeler adeta yeniden şekilleniyor. Trump, Filistin meselesi başta olmak üzere, uluslararası düzenin alışılmış dengelerini temellerinden sarsıyor.

TRUMP'TAN HAMANEY'E TEHDİT MEKTUBU!

Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'e nükleer silahlar konusunda müzakerelere başlama çağrısında bulunan bir mektup gönderdi.

Fox Business Network'e röportaj veren Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." demişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney - Fotoğraf: AAİran lideri Ayetullah Ali Hamaney - Fotoğraf: AA

HAMANEY'DEN SERT TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ!

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere çağrısına değinerek, "Bazı zorba hükümetlerin müzakere ısrarı meseleyi çözmek için değil, tahakküm kurmak içindir. 'Karşı tarafa müzakere adıyla taleplerimizi dayatalım, kabul ederlerse iyi fakat kabul etmezlerse müzakere masasından uzaklaştılar deriz' diyorlar" açıklamasını yaptı.

Washington'un müzakere ile yeni taleplerini dayatmak istediğini vurgulayan Hamaney, "Mesele yalnızca nükleer değil, onlar ülkenin savunma ve uluslararası kapasitesiyle ilgili yeni talepler gündeme getiriyorlar. Bu yeni talepler kesinlikle İran tarafından kabul edilmeyecektir. Halk üzerinde baskı kurabilmek için müzakereden söz ediyorlar. Bu müzakere değil, tahakkümdür" dedi.

Hamaney, nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere'nin nükleer meseleyle ilgili ülkesi aleyhindeki açıklamalarına da değinerek, "İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylüyorlar. Peki, siz taahhütlerinizi yerine getirdiniz mi? Başından beri yerine getirmediniz. ABD ayrıldıktan sonra bir şekilde telafi edeceğinize söz verdiniz fakat sözünüzü tutmadınız" ifadelerini kullandı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf | Fotoğraf: AAİran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf | Fotoğraf: AA

İRAN MECLİS BAŞKANI KALİBAF'TAN TRUMP'A SERT ÇIKIŞ

İran Meclisi'nin açık oturumunda konuşan Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile müzakere çağrısına değindi.

Trump'ın, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e hitaben yazdığını söylediği ancak İran'a henüz ulaşmayan mektuba ilişkin, "ABD'den herhangi bir mektup beklemiyoruz ve yaptırımların kaldırılmasının İran'ın güçlendirilmesi ve yaptırımların etkisiz hale getirilmesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz." dedi.

Kalibaf, Trump'ın İran ile müzakere planı hakkında ise "ABD Başkanı'nın diğer ülkelere karşı davranışları, bu açıklamaların da İran'ı silahsızlandırma amacıyla yapılmış bir aldatmacadan ibaret olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

BEYAZ SARAY'DAN YANIT GECİKMEDİ: MÜZAKERE YA DA ASKERİ YOL

Beyaz Saray, İran'ın, Başkan Donald Trump'ın nükleer anlaşma için müzakere etme çağrısını reddetmesine yanıt olarak, Trump'ın Tahran'la ya askeri yolla ya da bir anlaşma yapılarak başa çıkılabileceği yönündeki iddiasını yineledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Brian Hughes, konuya ilişkin açıklamasında "İran Rejimi'nin halkını ve çıkarlarını terörün önünde tutmasını umuyoruz" dedi.

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ABD-İran gerilimi tırmanıyor! Trump’ın çağrısına Hamaney’den net cevap! Beyaz Saray’dan tehditler... ABD-İran gerilimi tırmanıyor! Trump’ın çağrısına Hamaney’den net cevap! Beyaz Saray’dan tehditler... ABD-İran gerilimi tırmanıyor! Trump’ın çağrısına Hamaney’den net cevap! Beyaz Saray’dan tehditler...
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