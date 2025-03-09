ABD-İran gerilimi tırmanıyor! Trump’ın çağrısına Hamaney’den net cevap! Beyaz Saray’dan tehditler...

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney - Fotoğraf: AA

HAMANEY'DEN SERT TEPKİ: KABUL EDİLEMEZ!

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile müzakere çağrısına değinerek, "Bazı zorba hükümetlerin müzakere ısrarı meseleyi çözmek için değil, tahakküm kurmak içindir. 'Karşı tarafa müzakere adıyla taleplerimizi dayatalım, kabul ederlerse iyi fakat kabul etmezlerse müzakere masasından uzaklaştılar deriz' diyorlar" açıklamasını yaptı.

Washington'un müzakere ile yeni taleplerini dayatmak istediğini vurgulayan Hamaney, "Mesele yalnızca nükleer değil, onlar ülkenin savunma ve uluslararası kapasitesiyle ilgili yeni talepler gündeme getiriyorlar. Bu yeni talepler kesinlikle İran tarafından kabul edilmeyecektir. Halk üzerinde baskı kurabilmek için müzakereden söz ediyorlar. Bu müzakere değil, tahakkümdür" dedi.

Hamaney, nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları Almanya, Fransa ve İngiltere'nin nükleer meseleyle ilgili ülkesi aleyhindeki açıklamalarına da değinerek, "İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylüyorlar. Peki, siz taahhütlerinizi yerine getirdiniz mi? Başından beri yerine getirmediniz. ABD ayrıldıktan sonra bir şekilde telafi edeceğinize söz verdiniz fakat sözünüzü tutmadınız" ifadelerini kullandı.