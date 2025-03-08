Şara’dan Esad unsurlarına sert uyarı: Büyük bir günah işlediniz teslim olun!

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara, Lazkiye ve Tartus'ta devrik Esad'a bağlı unsurların hükümet güçlerine saldırmasıyla başlayan çatışmalar sonrası videolu bir açıklama yaptı. Esad yanlısı unsurların güvenlik güçlerine ve sivillere saldırarak büyük bir hata yaptığını belirten Eş-Şara, "Tüm Suriyelilere saldırdınız, büyük bir günah işlediniz. Teslim olun." ifadelerini kullandı.

"YENİ SURİYE'Yİ SINAMAYA KALKTILAR, KARŞILIKLARINI ALDILAR"

Eş-Şara, devrik Esad'a bağlı unsurların çatışmaları provoke ettiğini belirterek, "Rejimin bazı kalıntıları bilmedikleri yeni Suriye'yi sınamaya kalkıştı ve bugün onu doğudan batıya, kuzeyden güneye tek ve bütün bir ülke olarak görüyorlar" dedi.

Eş-Şara, "Biz, sizin yıktığınız ülkeyi yeniden inşa etmek isteyen bir halkız. Kan dökmek gibi bir amacımız yok, ama Suriye'yi koruyanları öldürenlere de göz yummayız" diyerek, silahlı gruplara teslim olmaları çağrısında bulundu.

"SAVUNMASIZ SİVİLLERE SALDIRAN HERKES HESAP VERECEK"

Eş-Şara, hastanelere saldıran ve masum insanları terörize eden Esad yanlısı unsurların hukuki sürece tabi tutulacağını ve cezalandırılacağını söyledi. "Savunmasız sivillere saldıran herkes hesap verecek. Silahlı çetelerin şerrinden halkımızı korumak bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

Güvenlik güçlerine de seslenen Eş-Şara, sivillere zarar verilmemesi ve esirlere merhamet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. "Esirler aşağılanmamalı, dövülmemeli, çünkü bu hem Allah'ın emrine hem de ülkemizin yasalarına aykırıdır" diyerek, askeri disipline bağlı kalınmasını istedi.

LAZKİYE VE TARTUS'TA ÇATIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki önemli kentleri Lazkiye ve Tartus'ta hükümet güçleri ile Esad yanlısı unsurlar arasında yoğun çatışmalar sürerken, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hükümet güçleri, Lazkiye'ye bağlı Cebele ve Tartus'a bağlı Baniyas'a takviye birlikler göndererek kıyı bölgesine tüm yolları kapattı.

Eş-Şara, açıklamasını "Suriye ileriye doğru yürüyor ve tek bir adım bile geri atmayacak" sözleriyle tamamladı.