İngiliz gazetesinden flaş koronavirüs iddiası! ABD ve İngiltere örtbas etti

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"AMERİKA VE İNGİLTERE KENDİ CASUSLARINI ÖRTBAS ETMEK İÇİN...."

Dünyaca ünlü enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve eski ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, koronavirüsüb Wuhan'daki bir laboratuvarda yürütülen riskli deneyler sırasında bilim insanlarına bulaştığını ve bu kişilerin daha sonra virüsü şehre yaydığını söyledi.

Redfield, ABD ve İngiltere istihbarat teşkilatlarını, Çin'deki casuslarını korumak için olası bir laboratuvar sızıntısı ihtimalini örtbas etmekle suçladı.