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İngiliz gazetesinden flaş koronavirüs iddiası! ABD ve İngiltere örtbas etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 12:49 Güncelleme: 09.03.2025 12:51
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İngiliz gazetesinden flaş koronavirüs iddiası! ABD ve İngiltere örtbas etti

2019 yılında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ardından tüm dünyayı etkisi altına alarak yüz binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsün nasıl ortaya çıktığına ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İngiltere merkezli Daily Mail'in haberine göre virüsün Wuhan'daki hayvan pazarından yayıldığı teorosi oyalama taktiğiyken koronavirüs, Wuhan'daki bir laboratuvarda üretildi ve ABD ile İngiltere tarafından örtbas edildi. İşte ayrıntılar...

Yüz binlerce insanın ölümüne neden olan ve milyonlarca insanın sağlığını olumsuz etkileyen koronavirüsün sebebine ilişkin onlarca teori ortaya atılsa da virüsün nasıl ortaya çıktığına ve tüm dünyayı sardığına ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmuyor.

Virüsün onlarca varyantı, hala dünyada etkisini gösterirken Daily Mail gazetesinden çarpıcı bir iddia geldi.

Daily Mail ekran görüntüsü Daily Mail ekran görüntüsü

"AMERİKA VE İNGİLTERE KENDİ CASUSLARINI ÖRTBAS ETMEK İÇİN...."

Dünyaca ünlü enfeksiyon hastalıkları uzmanı ve eski ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, koronavirüsüb Wuhan'daki bir laboratuvarda yürütülen riskli deneyler sırasında bilim insanlarına bulaştığını ve bu kişilerin daha sonra virüsü şehre yaydığını söyledi.

Redfield, ABD ve İngiltere istihbarat teşkilatlarını, Çin'deki casuslarını korumak için olası bir laboratuvar sızıntısı ihtimalini örtbas etmekle suçladı.

Bulaşıcı hastalıklar uzmanı Robert Redfield, ABD ve İngiltere istihbarat teşkilatlarını olası bir laboratuvar sızıntısıyla ilgili endişeleri susturmak için gizli bir kampanya düzenlemekle suçladı. / Daily Mail aracılığıylaBulaşıcı hastalıklar uzmanı Robert Redfield, ABD ve İngiltere istihbarat teşkilatlarını olası bir laboratuvar sızıntısıyla ilgili endişeleri susturmak için gizli bir kampanya düzenlemekle suçladı. / Daily Mail aracılığıyla

"O TEORİ KASITLI OLARAK DESTEKLENDİ"

Kendisiyle yapılan özel röportajda Redfield, koronavirüsün doğal yollarla hayvanlardan insanlara bulaşma ihtimalinin artık "yüzde bir bile" olmadığını belirtiyor. Ona göre, bu teori baştan beri kasıtlı olarak desteklendi ve asıl amaç, ABD tarafından finanse edilen ve yıllarca tartışmalı olan "gain-of-function" (işlev kazanımı) araştırmalarını örtbas etmekti.

Redfield, özellikle Anthony Fauci ve bazı üst düzey ABD ve İngiltere yetkililerinin, bu laboratuvar araştırmalarını finanse ettiklerini gizlemek için halkı yanlış yönlendirdiğini ve kendisi gibi laboratuvar sızıntısı ihtimalini dile getiren bilim insanlarını "komplo teorisyeni" ilan ettiğini söylüyor.

Güvenlik personeli, vakanın kökenine ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak 2021'de Dünya Sağlık Örgütü'nün ziyareti sırasında Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün nöbet dışında kaldığı süre boyunca devam etti.(REUTERS)Güvenlik personeli, vakanın kökenine ilişkin bir soruşturmanın parçası olarak 2021'de Dünya Sağlık Örgütü'nün ziyareti sırasında Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün nöbet dışında kaldığı süre boyunca devam etti.(REUTERS)

DEHŞETE DÜŞÜREN İDDİALAR: VAHŞİ HAYVAN PAZARI ASLINDA OYALAMA TAKTİĞİYDİ

Redfield'in iddialarına göre Wuhan'daki laboratuvar sızıntısı Ağustos-Eylül 2019 arasında gerçekleşti. Çin yönetimi, Eylül 2019'dan itibaren bu durumu örtbas etmeye başladı. Aynı dönemde Wuhan'daki askeri laboratuvar tamamen devlet kontrolüne geçti ve virüs veritabanları kapatıldı.
Ekim 2019'da Wuhan'da düzenlenen Askeri Olimpiyatlar sırasında, virüs dünya geneline yayıldı.

Koronavirüsün kaynağı olarak sunulan Wuhan'daki vahşi hayvan pazarı aslında bir "oyalama taktiğiydi" ve yetkililer bunun bir laboratuvar sızıntısı olduğunu biliyordu.

The Mail on Sunday'in Glen Owen gazetesinin Nisan 2020 tarihli haberine göre, Wuhan laboratuvarındaki bir buzdolabı kapağının contasının kırıldığı görülüyor. / Daily Mail aracılığıyla The Mail on Sunday'in Glen Owen gazetesinin Nisan 2020 tarihli haberine göre, Wuhan laboratuvarındaki bir buzdolabı kapağının contasının kırıldığı görülüyor. / Daily Mail aracılığıyla

Bunlara ek olarak, Redfield laboratuvar sızıntısı ihtimalini dile getirdiği için ölüm tehditleri aldığını ve hatta ABD'li bir bilim insanının ona intihar etmesi için mesaj attığını açıkladı.

KORONAVİRÜSÜN GENETİK YAPISINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Redfield, koronavirüsün genetik yapısına bakıldığında bunun doğal yollarla ortaya çıkmadığının netleştiğini söyledi.

Daily Mail'in aktardığına göre "Furin Cleavage Site" adı verilen genetik özellik, virüsün insan hücrelerine çok daha kolay tutunmasını sağlıyor. Ancak, bu özellik benzer hiçbir koronavirüste yok.

Foto: ahaber.com.tr arşivi Foto: ahaber.com.tr arşivi

Redfield, ABD istihbaratının pandeminin ilk aylarında bu genetik anormallikleri tespit ettiğini ama bu bilgilerin kamuoyuna açıklanmadığını savunuyor.

GENETİK DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR MU?

Redfield ayrıca, Wuhan'daki laboratuvarın 2018 yılında ABD Savunma Bakanlığı'ndan tam da bu genetik değişikliği yapmak için fon talep ettiğini, ancak talebin çok riskli olduğu gerekçesiyle reddedildiğini belirtiyor. Ancak, Çinli bilim insanlarının bu çalışmalara devam edip etmediği hala bilinmiyor.

Foto: ahaber.com.tr arşivi Foto: ahaber.com.tr arşivi

VİRÜSÜN "BABASINA" FON JOE BIDEN'DAN MI?

Redfield, yalnızca Çin'i değil, ABD'yi de sorumlu tuttu. Ona göre, ABD 2014-2017 yılları arasında gain-of-function araştırmalarını yasaklamış olmasına rağmen, Wuhan'daki araştırmalara dolaylı olarak fon sağlamaya devam etti.

Hatta, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Fauci'ye 2014 yılından itibaren kamu görevinde işlediği olası suçlar için "af" çıkardığını da öne sürdü.

Eski ABD Başkanı Joe Biden (Arşiv)Eski ABD Başkanı Joe Biden (Arşiv)

"Fauci, 'Ben bilimin ta kendisiyim' diyordu ama aslında bilime en büyük zararı verdi. Eğer koronavirüs laboratuvarda üretildiyse, Fauci kesinlikle bu virüsün babalarından biridir."

CIA’den flaş koronavirüs raporuCIA’den flaş koronavirüs raporu
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