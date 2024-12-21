BM’den Golan Tepeleri için güvenlik çağrısı: Ateşkes gücü 2025’e kadar görevde!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Golan Tepeleri'nde görev yapan BM Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) görev süresini 30 Haziran 2025'e kadar uzatma kararı aldı. ABD ve Rusya'nın sunduğu karar tasarısı, 15 üyeli BMGK tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Kararda, UNDOF'un tarafsız bir yapı olarak kalmaya devam etmesinin önemine vurgu yapılarak, sahadaki BM barış gücü personelini tehlikeye atan tüm faaliyetlerin durdurulması çağrısında bulunuldu. Ayrıca BM personelinin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmelerine olanak tanınması gerektiği ifade edildi.

UNDOF dışındaki tüm gruplara, UNDOF'un mevzilerini terk etmeleri ve barış gücü askerlerine ait araç, silah ve diğer ekipmanları iade etmeleri çağrısının yer aldığı kararda, üye devletlerin ve ilgili tarafların, UNDOF personelinin güvenliğini ve sağlığını korumak için 2518 sayılı karar doğrultusunda adımlar atması talep edildi.

Karar kapsamında, BM Genel Sekreteri'nden, kararın uygulanması ve bölgedeki gelişmelere ilişkin her 90 günde bir rapor sunması istendi.

GOLAN TEPELERİ VE UNDOF

İsrail, 1967 yılından bu yana Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni işgal altında tutuyor. 1974 yılında İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile bölgede tampon ve silahtan arındırılmış alanlar oluşturulmuştu. Aynı yıl, BMGK tarafından UNDOF kurulmuş ve Golan Tepeleri'nde ateşkesi denetleme görevi verilmişti.

UNDOF'un mevcut görev süresi 31 Aralık 2023 tarihinde sona eriyordu. Yeni kararla birlikte barış gücü misyonu, 30 Haziran 2025 tarihine kadar uzatıldı.