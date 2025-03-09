BM'den Güney Sudan'da artan gerginliklere ilişkin uyarı! "Barış anlaşmasını tehlikeye atıyor"

Birleşmiş Milletler Güney Sudan İnsan Hakları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinde şiddetin artması, başkent Juba'daki artan siyasi gerginlikler ve diğer siyasi entrikaların, barış anlaşmasını tehlikeye düşürdüğü ve vatandaşlara daha fazla acı ve ızdırap çektireceği konusunda uyarısı yapıldı.

BM uçağına düzenlenen ve BM personelinin ölümü de dahil olmak üzere "trajik ölümlere yol açan saldırının" ve Nasir'deki silahlı çatışmaların kınanması gerektiği belirtilen açıklamada, bunun savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, "Yaşanan olaylar, barış anlaşması kapsamında birleşik bir ordu oluşturulmasındaki gecikmeler ve siyasi yönetimdeki aksaklıkların sonucu. Muhalif isimlerin görevden alınması, askeri çatışmalar ve milis güçlerin harekete geçirilmesi, ülkeyi daha da istikrarsızlaştırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Barış anlaşmasına taraf olan tüm aktörlerin, insan haklarına saygı göstermeye ve geçiş sürecini tamamlama sorumluluğunu yerine getirmeye çağırıldığı açıklamada, bölgesel ve uluslararası aktörlere, özellikle de komşu ülkelere ve barış anlaşmasının garantörlerine, ülkenin liderleriyle yeniden diyalog kurarak çatışmayı önleme ve geçiş sürecini tamamlama çağrısı yapıldı.

GÜNEY SUDAN'DA GERGİNLİK

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını kazandı.

Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Yıllarca süren savaşın ardından 2018 ve 2022'de taraflar barış anlaşmasına imza atsa da kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanamadığı ülkede, farklı kabileler ve gruplar arasında şiddet olayları yaşanıyor.

Son günlerde çoğunluğu Machar'ın da mensubu olduğu Nuer kabilesinden oluşan "Beyaz Ordu" adlı milis güç, ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrini ele geçirmişti.

Bunun üzerine Machar'ın liderliğindeki Sudan Halk Kurtuluş Hareketinden-Muhalefet (SPLM-IO) birkaç general ve bakan gözaltına alınmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan Misyonu (UNMISS), 7 Mart'ta, Güney Sudan'ın kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletindeki Nasir şehrinde tahliye işlemi yürüten bir BM helikopterinin açılan ateş sonucu düştüğünü, 1 BM personelinin öldüğünü, 2 personelin yaralandığını ve bazı Güney Sudanlı askerlerin de öldüğünü bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ise halkı sükunete davet ederek, "Ülkemizin tekrar savaşa dönmesine izin vermeyeceğiz. Bu krizi hükümet olarak ele alacağız." demişti.