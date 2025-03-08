İsrail destekçisi Trump'a şok! İskoçya'daki golf kulübünde protesto "Gazze satılık değildir"
Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni 'devralacağını' ve buraya 'sahip olacağını' söylemişti. Skandal sözlerin ardından Trump'a tepkiler gelmeye devam ediyor. İskoçya'da da Filistin yanlısı aktivistler, Trump'a ait Turnberry Golf Kulübü'nde eylem yaptı. Göstericiler, çimenlere beyaz boya ile 'Gazze satılık değildir' yazdı.
İskoçya'da Filistin yanlısı aktivistler ses getirecek bir eyleme imza attı. Güney Ayrshire bölgesinde ABD Başkanı Donald Trump'a ait Turnberry Golf Kulübü'ne giren aktivistler, çimenlere beyaz boya ile "Gazze satılık değildir" yazdı.
Kulüp binasına da kımızı boya püskürten aktivistler, gerçekleştirdikleri eylemin "ABD yönetiminin Gazze'yi etnik olarak temizleme niyetine doğrudan bir yanıt" olduğunu belirtti.
Palestine Action grubu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Trump, Gazze'ye kendi mülkü gibi davranmaya çalışırken, kendi mülkünün de el altında olduğunu bilmelidir" ifadelerini kullandı.
İskoçya Polisi ise bugün yerel saatle 04:40 civarında bir hasar ihbarı aldıktan sonra soruşturma başlattığını bildirdi.
Turnberry Golf Kulübü tarafından yapılan açıklamada da, "Bu çocukça ve suç teşkil eden bir eylemdi ancak Trump Turnberry'deki inanılmaz ekip bunun işleri etkilememesini sağlayacaktır. Turnberry ulusal bir hazinedir ve golf dünyasında lüks ve mükemmelliğin bir numaralı göstergesi olmaya devam edecektir" denildi.
GAZZE ŞERİDİ'NİN İMARINA İLİŞKİN PLAN
Mısır'ın başkenti Kahire'de 4 Mart'ta düzenlenen Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nde, ev sahibi ülke Filistinlileri topraklarından etmeden Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına yönelik bir plan sunmuş ve üye ülkeler bunu kabul etmişti.
Mısır'ın söz konusu planının basına yansıyan detaylarına göre, Gazze'nin yeniden imarı için 53 milyar dolar gerekiyor.
GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI
Trump, 4 Şubat'ta Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin Gazze Şeridi'ni "devralacağını" ve buraya "sahip olacağını" söylemişti.
Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını öne süren Trump, bunun için başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerini işaret etmişti.
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