Küresel gücün hedefi Türkiye! İsrail ve Rum lobisi ABD’de skandal bir yasa tasarısına imza attı

ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde iki partili bir grup bu hafta, Türkiye'nin, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir Avrupa ülkesi yerine Orta Doğu ülkesi olarak yeniden tanımlanmasını öngören bir yasa tasarısı sundu.

Türkiye'nin Doğu ülkesi olarak yeniden tanımlanmasını öngören bir yasa tasarısı sundu (A Haber)

YASA İSRAİL HELEN İTTİFAKININ GİRİŞİMLERİYLE SUNULDU

Türkiye karşıtı yasa tasarısı, Kongre'ye bağlı Helen İsrail İttifakı'nın öncülüğünde meclise sunuldu.

"MESAJ" VERDİKLERİNİ İDDİA ETTİLER

Tasarının amacının Türkiye'ye, Washington'dan uzaklaşıp ABD'nin düşmanlarına yöneldiği için bir mesaj vermek olduğu belirtildi.

Tasarının baş destekçileri olan Temsilciler Meclisi üyeleri Demokrat Brad Schneider ve Cumhuriyetçi Gus Bilirakis'in açıklamasına göre, tasarı "Ankara'ya bir mesaj göndermek" için oluşturuldu.

Tasarının amacı Türkiye'nin, ABD'nin düşmanlarına yöneldiği için bir mesaj vermek olduğu belirtildi. (A Haber)

ABD KONGRESİ'NDE TÜRKİYE HEDEF ALINDI

Açıklamada, "ABD, Türkiye'nin Orta Doğu'ya yöneldiğini kabul ediyor ve Türkiye'nin artık Batı ile ilişkilerine öncelik vermediğini görüyor." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ DIŞ POLİTİKASINDAN RAHATSIZ OLDULAR

Türkiye'yi hedef alan meclis üyeleri, Türkiye'nin bağımsız ve denge siyaseti güden dış politika stratejisine skandal ifadelerle saldırdı.

Meclis üyelerinin açıklamasında, bu statü değişikliğinin, Türkiye'nin Rusya, Çin ve İran ile artan bağları, Hamas'a verdiği destek ve Yunanistan ile Kıbrıs'a yönelik 'düşmanca askeri eylemleriyle' tutarlı olduğu iddia edildi.

ʺTürkiye'nin artık Batı ile ilişkilerine öncelik vermediğini görüyor.ʺ (A Haber)

ABD'DEN ÇELİŞKİLİ İDDİALAR

Ankara'yı müttefik olarak gördüğünü söyleyen ABD aynı zamanda Türkiye'nin uzun yıllardır mücadele ettiği terör örgütü PKK/YPG'yi destekliyor. Tüm bu ikiyüzlü politikalara rağmen meclis üyeleri Türkiye'nin iki ülke arasındaki ittifakı sarstığını iddia etti.

Meclis üyeleri, "Türkiye'nin, Batı'nın güvenlik çıkarlarıyla temelden çeliştiği, Türkiye'nin giderek artan Batı karşıtı duruş sergilediği, Avrupa hedeflerinden uzaklaştığı ve NATO müttefiklerine yönelik düşmanca tutumunu sürdürdüğü" ifade edildi.

Meclis üyeleri, bu statü değişikliğinin Türkiye'yi İran, Suriye ve Libya ile aynı kategoriye yerleştireceğini belirtti.

Alçak ifadelerle Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar (A Haber)

ALÇAK İFADELERLE BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDILAR

Haddini aşan meclis üyeleri, alçak sözlerle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Başkan Erdoğan'ın dış politika stratejisinden rahatsız olan meclis üyeleri küstah açıklamalarda bulundu.

Schneider, "Türkiye bir yol ayrımında, ancak Erdoğan kararını verdi. Erdoğan'ın hükümeti Hamas'ı koruyor, Putin'in savaş makinesini destekliyor ve NATO birliğini engelliyor. ABD diplomasisinin Türkiye'yi hala Avrupa'nın bir parçası olduğunu iddia etmeyi bırakmasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

MECLİS ÜYESİ HADDİNİ ZİYADESİYLE AŞTI

Başkan Erdoğan'ın hamlelerinden endişe duyan Bilirakis ise, "Türkiye, uluslararası hukuka tamamen saygısızlık ettiğini sürekli olarak göstermiştir. Erdoğan, ABD çıkarlarına aykırı hareket etmeye devam ediyor ve tehlikeli davranışları bölgenin istikrarsızlığına katkıda bulunuyor. Artık ABD dış politikasının, bu düşmanca eylemleri daha doğru bir şekilde yansıtmasının ve Erdoğan'ın hesap vermesini sağlamasının zamanı geldi." sözleriyle Türkiye düşmanlığını açık açık ilan etti.

TASARIYA YUNAN ASILLI MECLİS ÜYESİ DESTEK VERDİ

SYasa tasarısı, Temsilciler Meclisi Üyeleri Yunan asıllı Dina Titus ile Nicole Malliotakis, Chris Pappas ve Josh Gottheimer tarafından ortaklaşa destekleniyor.

Yasa tasarısının, Temsilciler Meclisi üyelerinin Türkiye'nin, ABD ittifak sistemindeki rolüne ilişkin endişelerini dile getirdiği bir kongre oturumundan birkaç gün sonra sunulması dikkatlerden kaçmadı.