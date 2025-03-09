Elon Musk’tan Polonya’ya sert çıkış: Sessiz ol küçük adam!

Elon Musk'ın Ukrayna'da Starlink kullanımına ilişkin, "Eğer Starlink'i kapatırsam Ukrayna'nın tüm cephe hattı çöker" açıklamasına tepki gösteren Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski, Polonya Dijitalleşme Bakanlığı tarafından Starlinklerin 50 milyon dolar maliyetle karşıladığını belirterek, "Eğer SpaceX güvenilmez bir tedarikçi olduğunu kanıtlarsa, başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız" ifadeleri üzerine Musk'tan yanıt gecikmedi.

MUSK: STARLİK KAPATILIRSA TÜM CEPHE ÇÖKER

ABD ve Polonya arasında Starlink krizi çıktı. ABD'li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'e bağlı internet sağlayıcısı Starlink'i Ukrayna'da kullanıma kapatması halinde tüm cephe hattının çökeceğini belirtti. Musk, "Eğer Starlink'i kapatırsam Ukrayna'nın tüm cephe hattı çöker" ifadelerini kullanarak, Ukrayna'nın kaçınılmaz olarak kaybedeceği bir çıkmazdan ve yıllarca süren katliamdan bıktığını aktardı.

SİKORSKİ: SPACEX GÜVENİLMEZ BİR TEDERİKÇİ İSE…

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Musk'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Sikorski, "Ukrayna için Starlinkler, Polonya Dijitalleşme Bakanlığı tarafından yılda yaklaşık 50 milyon dolar maliyetle karşılanıyor. Eğer SpaceX güvenilmez bir tedarikçi olduğunu kanıtlarsa, başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız" dedi.

RUBİO: STARLİNK OLMASAYDI SAVAŞ ÇOKTAN KAYBEDİLİRDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da tartışmaya dahil olarak Sikorski'yi yalan söylemekle itham etti. Sikorski'ye kimsenin Ukrayna'yı Starlink'ten koparmakla tehdit etmediğini belirten Rubio, "Teşekkür ederim, çünkü Starlink olmasaydı Ukrayna bu savaşı çoktan kaybetmiş olurdu ve Ruslar şu anda Polonya sınırında olurdu" dedi.

MUSK: SESSİZ OL, KÜÇÜK ADAM!

Musk, Rubio'nun açıklamasının kesinlikle doğru olduğunu vurguladı. Ardından Sikorski'yi hedef alan Musk, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz" ifadelerini kullandı.