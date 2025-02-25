Kanada'da dikkat çeken "Musk" adımı! Vatandaşlığının iptali için kampanyaya 240 binden fazla imza...

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Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Musk, vatandaşlığının iptal edilmesi için başlatılan imza kampanyasına karşılık olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kanada'nın "gerçek bir ülke olmadığını" savundu.