Kanada'da dikkat çeken "Musk" adımı! Vatandaşlığının iptali için kampanyaya 240 binden fazla imza...
Kanada'da ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk için dikkat çeken bir adım atıldı. Musk'ın 'ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu' gerekçesiyle vatandaşlığının iptali için imza başlatıldı. Bu kapsamda kampanyaya 240 binden fazla Kanadalı vatandaş imza attı.
Kanada Parlamentosunun internet sitesindeki bilgilere göre, şimdiye kadar 240 bin 554 Kanadalı, söz konusu dilekçeye imza attı.
Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Musk, vatandaşlığının iptal edilmesi için başlatılan imza kampanyasına karşılık olarak sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Kanada'nın "gerçek bir ülke olmadığını" savundu.
Kanada'da 23 Şubat'ta "ülkenin ulusal çıkarlarına aykırı faaliyetlerde bulunduğu" gerekçesiyle Musk'ın vatandaşlığının iptali için imza kampanyası başlatılmıştı.
Kampanya dilekçesinde, Musk'ın "servetini ve gücünü Kanada seçimlerini etkilemek için kullandığı" ve "Kanada'nın egemenliğini silmeye çalışan yabancı bir hükümetin üyesi olduğu" iddia edilmişti.
Dilekçe, 20 Haziran'da Avam Kamarasında sunulacak.
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