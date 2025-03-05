ABD’li Senatör’den Musk açıklaması: İfade versin

Senatör Markey, Senato Ticaret Komitesine gönderdiği mektupta, Musk ve FAA Başkan Vekili Chris Rochelau'nun, ABD'de son zamanlarda yaşanan kazalarla ilgili hava trafik kontrol teknolojisi konusunda Senato'da yapılacak bir duruşmada ifade vermelerini istedi.

Mektubunda hükümet yetkililerinin Musk'ın havacılık iletişim sistemi konusundaki son yorumlarına ilişkin Komiteye ifade vermesini isteyip istemediklerini soran Markey, "Komite'nin bu konuyu öncelemesini ve Musk'ı, FAA Başkan Vekili Chris Rocheleau ile bu hafta havacılık sistemimizin durumu hakkında ifade vermeye çağırmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Markey, "ABD hükümetindeki kapsamlı rolü ve FAA'nın bilgi teknolojisi sistemleriyle son dönemdeki ilişkisi göz önüne alındığında Musk'ın yorumlarının hava yolcuları arasında paniğe yol açması anlaşılabilir bir durum." değerlendirmesinde bulundu.

FAA'nın bilgi teknolojisi sistemlerinin modernizasyona ihtiyacı olmasına rağmen Musk'ın "korkutucu söyleminin abartılı göründüğünü" belirten ABD'li Senatör, milyarder iş adamı hakkında, iddialarını kanıtlayamaması durumunda DOGE'deki konumunu kendi SpaceX şirketini ilerletmek için kullanmaya çalışıp çalışmadığına ilişkin "ciddi sorular" ortaya çıkacağını savundu.

Musk, X'ten yaptığı bir paylaşımda, FAA'nın, hava yolcularının güvenliğini "ciddi şekilde riske attığı" ve durumun "son derece vahim" olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD'de son haftalarda başkent Washington'da 67 kişinin hayatını kaybettiği kaza dahil birçok uçak kazası yaşanmıştı.