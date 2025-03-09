Katar Lübnan’a planlanan akaryakıtın ilk sevkiyatını gerçekleştirdi

Lübnan ordusu, Katar'ın 2025 yakıt yardımının ilk sevkiyatını teslim aldığı belirtildi. Lübnan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Katar'ın Katar Kalkınma Fonu aracılığıyla sunduğu 2025 yılı kapsamında hibe olarak verilmesi planlanan akaryakıtın ilk sevkiyatı teslim alındı." ifadesine yer verildi.

Yardımın, Katar'ın mevcut aşamadaki zorluklarla mücadelede Lübnan ordusunun kapasitesini desteklemek amacıyla yaptığı kaydedildi.

15 MİLYON DOLARLIK DESTEK PAKETİ

Katar Kalkınma Fonu 17 Eylül 2024'te Lübnan ordusuna 3 aylık akaryakıt temin edilmesi çerçevesine 15 milyon dolarlık bir destek paketi sunduğunu açıklamıştı.

Lübnan ordusunun, Temmuz 2024'te Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından sunulan 20 milyon dolar değerinde yeni bir mali yardımı teslim aldığı bildirilmişti.

Lübnan'ın 2019 yılından bu yana yaşadığı ekonomik kriz, Dünya Bankası tarafından tarihteki en ağır üç ekonomik krizden birisi olarak nitelendiriliyor.

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