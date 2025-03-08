Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Terör devletinden Gazze'ye saldırı: Yaralılar var
Katil İsrail, kana doymuyor. Terör devleti Gazze'nin farklı bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenledi. Bu kapsamda 6 Filistinlinin yaralandığı açıklandı.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, devam eden ateşkese rağmen Refah'ın güneyindeki El-Berazil Mahallesi ile kuzey ile güneyi birbirinden ayıran Netzarim Koridoru'nda Filistinliler İsrail İHA'larıyla hedef alındı.
Berazil Mahallesi'nde 3, Netzarim Koridoru'nda da 3 olmak üzere 6 Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.
Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.
Filistin Sağlık Bakanlığı 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 453'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 860'a yükseldiğini bildirmişti.
İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.
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