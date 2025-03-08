Katil İsrail ateşkes dinlemiyor! Terör devletinden Gazze’ye saldırı: Yaralılar var

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Berazil Mahallesi'nde 3, Netzarim Koridoru'nda da 3 olmak üzere 6 Filistinlinin yaralandığı ve hastaneye kaldırıldıkları kaydedildi.

Gazze'de 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona ermişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı 8 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 453'e, yaralıların sayısının ise 111 bin 860'a yükseldiğini bildirmişti.

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal etmeyi sürdürüyor.