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Arap Birliği’nin Gazze yeniden inşa planı! Barış için tek yok 2 devletli çözüm

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 11:25 Güncelleme: 05.03.2025 11:45
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Arap Birliği’nin Gazze yeniden inşa planı! Barış için tek yok 2 devletli çözüm

Arap liderleri, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına alternatif bir plan üretmek için Mısır'da toplandı ve zirveden karar da çıktı. Arap Birliği, Mısır'ın Gazze'nin yeniden inşası planı taslağını kabul etti. Peki bundan sonra ne olacak? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası ilişkiler uzmanı Porf. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dile getirdiği Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden sürgün edilmesini içeren tecrit planına karşılık Arap ülkelerinin temsilcileri dün toplandı. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'nden önce Mısır'ın Gazze Şeridi'nin yeniden inşasına ilişkin planı basına sızdı.

ARAP BİRLİĞİ'NİN GAZZE YENİDEN İNŞA PLANI!

53 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE

Planın en önemli unsurlarından biri, altı aylık bir geçiş dönemi boyunca Gazze Şeridi'ni Filistin hükümetinin şemsiyesi altında çalışacak ve teknokratlardan oluşacak komitenin yönetecek olması. Gazze'nin yeniden inşası için 53 milyar dolar bütçeli 5 yıllık kalkınma planı uygulanacak.

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FİLİSTİN'İN AYRILMAZ TOPRAK PARÇASI

Yeni sreçte Mısır ve Ürdün, Gazze Şeridi'ne konuşlandırılmalarına hazırlık olarak Filistinli polisleri eğitecek. Mısır'ın planı, 'iki devletli çözümün uluslararası toplum ve uluslararası hukuk açısından en iyi çözüm olduğunu ve Gazze Şeridi'nin Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu' vurguluyor. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans bugün programına katılan Uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GAZZE'YE ÇÖKME PLANINA KARŞI ÇIKTILAR

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger: Arap Birliği olağanüstü toplantısında Mısır'ın başkenti Kahire'de yaptığı toplantıda bir plan ve proje açıkladı. Burada güçlü biçimde Arap dünyası en azından bildiri olarak kendini ortaya koyması var. Burada Trump'ın Gazze planına karşı çıkıyorlar.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

SÜRESİZ ZİYARET İPTALİ

Trump Gazze'yi devralmaktan ve turizm merkezine çevirmekten bahsediyordu. Bununla da kalmayıp Gazze halkının Mısır ve Ürdün'e sürülmesinden bahsediyordu. Trump Gazzelilerin verdiği mücadeleden habersiz bunları söylüyor ya da kendi bu şekilde yönlendiriliyordu. Trump'un Ürdün Kralı Abdullah'a yönelik muamelelerinden sonra Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ABD ziyaretini süresiz olarak erteledi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ARAP BİRLİĞİ VE BARIŞ GÜCÜ TALEBİ

Trump'ın ne kadar ısrarcı olacağını ilerleyen günlerden göreceğiz. Ancak yapılan açıklamalara bakılırsa bundan sonrası Netanyahu'nun inisiyatifine bırakılmış. Arap Birliği'nin tavrına bakılırsa ateşkesin devam etmesi ve diğer aşmalara geçilmesi kararlığını gösteriyor. Bunun yanından Gazze ve Batı Şeria BM güçlerinin olması gerektiği belirtiliyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GAZZE'NİN İNŞASI VE BARIŞ İÇİN TEK YOL

Arap Birliği 53 milyar dolarlık bir finansman ile Gazze'nin yeniden inşasına dayanan bir plan ortaya koydu. Bunun yanında İsrail'in Suriye'deki eylemleri de kınandı. Araplar güçlü biçimde şu anda Filistinlilerin yanında duruyor. Arap Birliği'nin planında 2 devletli çözüm tek çıkış yolu olarak görünüyor. Barış için tek yolun 2 devletli çözüm olduğu işaret ediliyor.

Arap Birliği’nin Gazze yeniden inşa planı! Barış için tek yok 2 devletli çözüm
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Arap Birliği’nin Gazze yeniden inşa planı! Barış için tek yok 2 devletli çözüm Arap Birliği’nin Gazze yeniden inşa planı! Barış için tek yok 2 devletli çözüm Arap Birliği’nin Gazze yeniden inşa planı! Barış için tek yok 2 devletli çözüm
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