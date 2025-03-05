Arap Birliği’nin Gazze yeniden inşa planı! Barış için tek yok 2 devletli çözüm

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ARAP BİRLİĞİ VE BARIŞ GÜCÜ TALEBİ

Trump'ın ne kadar ısrarcı olacağını ilerleyen günlerden göreceğiz. Ancak yapılan açıklamalara bakılırsa bundan sonrası Netanyahu'nun inisiyatifine bırakılmış. Arap Birliği'nin tavrına bakılırsa ateşkesin devam etmesi ve diğer aşmalara geçilmesi kararlığını gösteriyor. Bunun yanından Gazze ve Batı Şeria BM güçlerinin olması gerektiği belirtiliyor.