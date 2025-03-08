Dünya diken üstünde! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan tedirgin eden talimat: Deniz kuvvetlerini nükleer silahlarla donatın

(Foto: ahaber.com.tr)

Habere göre, yetkililer, Güney Kore ve ABD için büyük güvenlik tehdidi oluşturabilecek bir silah sistemi olarak nitelendirilen bu denizaltının inşası hakkında Kim'i bilgilendirdi.

Ülkenin ilk nükleer enerjiyle çalışan denizaltısının proje alanını ziyaretinde Kim, donanmanın güçlendirilmesinin Kuzey Kore'nin savunma stratejisinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.

(Foto: AA)

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, üretimi devam eden gemiler ve nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısı hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması talimatını verdi. Burada yaptığı konuşmada Kuzey Kore'yi çevreleyen denizlerdeki zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim, "Deniz egemenliği ulusal egemenliğin önemli bir parçasıdır. Deniz kuvvetlerinin çağa uygun olarak geliştirilmesi ve nükleer silahlarla donatılması, ulusal savunma stratejimiz için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.