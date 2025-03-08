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Dünya diken üstünde! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan tedirgin eden talimat: Deniz kuvvetlerini nükleer silahlarla donatın

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 08.03.2025 22:45 Güncelleme: 08.03.2025 23:23
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Dünya diken üstünde! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan tedirgin eden talimat: Deniz kuvvetlerini nükleer silahlarla donatın

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin nükleer enerjiyle çalışan ilk denizaltısının inşa edildiği proje alanını denetledi. Yetkililer, Güney Kore ve ABD için büyük güvenlik tehdidi oluşturabilecek bir silah sistemi olarak nitelendirilen bu denizaltının inşası hakkında Kim'i bilgilendirdi. Yapım süreci hakkında yetkililerden bilgi alan Kim Jong-un dünyayı tedirgin eden deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması talimatını verdi. Ayrıca Kim, 'Deniz kuvvetlerimizin savunma kabiliyetleri herhangi bir sınırlama olmaksızın gerekli tüm sularda tam olarak kullanılacak' uyarısında bulundu. Öte yandan denizaltının fotoğrafları ilk kez paylaşılırken Kim Jong-un ise böyle poz verdi.

Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, söz konusu denizaltının inşa yeri ve incelemenin tarihi açıklanmazken projeye ait ilk fotoğraflar paylaşıldı.

(Foto: ahaber.com.tr)(Foto: ahaber.com.tr)

Habere göre, yetkililer, Güney Kore ve ABD için büyük güvenlik tehdidi oluşturabilecek bir silah sistemi olarak nitelendirilen bu denizaltının inşası hakkında Kim'i bilgilendirdi.

Ülkenin ilk nükleer enerjiyle çalışan denizaltısının proje alanını ziyaretinde Kim, donanmanın güçlendirilmesinin Kuzey Kore'nin savunma stratejisinin önemli bir unsuru olduğunu vurguladı.

(Foto: AA)(Foto: AA)

Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, üretimi devam eden gemiler ve nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısı hakkında yetkililerden bilgi alan Kim, deniz kuvvetlerinin nükleer silahlarla donatılması talimatını verdi. Burada yaptığı konuşmada Kuzey Kore'yi çevreleyen denizlerdeki zorlu güvenlik ortamına dikkat çeken Kim, "Deniz egemenliği ulusal egemenliğin önemli bir parçasıdır. Deniz kuvvetlerinin çağa uygun olarak geliştirilmesi ve nükleer silahlarla donatılması, ulusal savunma stratejimiz için büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

Dünya diken üstünde! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan tedirgin eden talimat: Deniz kuvvetlerini nükleer silahlarla donatın

"TEHDİTLERE ASLA GÖZ YUMMAYACAĞIZ"
Ancak yüksek caydırıcılık yeteneklerine sahip bir deniz gücünün ülkenin egemenliğini koruyabileceğini vurgulayan Kim, "Bölgeye devasa stratejik varlıklarını konuşlandırmayı sürdüren düşmanların deniz ve su altındaki tehdit oluşturan faaliyetlerine asla göz yummayacağız" dedi. Ülkesinin deniz gücünü daha da geliştirerek Kore Yarımadası ve çevresinde güvenliği tesis edeceklerini söyleyen Kim, "Deniz kuvvetlerimizin savunma kabiliyetleri herhangi bir sınırlama olmaksızın gerekli tüm sularda tam olarak kullanılacak" uyarısında bulundu.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

KİM NÜKLEER ENERJİLİ DENİZALTI ÜRETME TALİMATI VERMİŞTİ
Kuzey Kore, 2023 yılında nükleer füze fırlatma kapasitesine sahip bir denizaltının üretimini tamamladığını duyurmuştu. "Hero Kim Kun Ok" adlı bu denizaltının nükleer enerji ile çalışmadığını vurgulayan uzmanlar, denizaltının işlevselliğine de şüpheyle yaklaşmıştı. Kim ise nükleer enerji ile çalışan bir denizaltı da dahil olmak üzere daha fazla denizaltı üretilmesi talimatını vermişti.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

O dönemden bu yana Pyongyang'ın nükleer denizaltı ürettiğine dair iddialar kamuoyuna yansımıştı. Kuzey Kore, ilk kez geçen yılın Ocak ayında Kim'in nükleer enerji ile çalışan bir denizaltının üretim sürecini denetlediğini duyursa da, herhangi bir fotoğraf ya da kanıt sunulmamıştı. Son gelişme ile birlikte Pyongyang yönetimi nükleer güçle çalışan balistik füze denizaltısının fotoğraflarını ilk kez kamuoyuyla paylaşmış oldu.

Kuzey Kore son yıllarda gelişmiş donanma gemileri edinmeye çalışmış ve Eylül 2023'te yeni bir "taktik nükleer saldırı denizaltısı" tanıtmıştı.

Güney Kore'nin 2023'te yayımlanan Savunma Beyaz Kitabı'na göre, Kuzey Kore'nin cüce denizaltılar da dahil yaklaşık 70 denizaltısı bulunurken Güney Kore'nin denizaltı gücü yaklaşık 10 gemiden oluşuyor.

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Dünya diken üstünde! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan tedirgin eden talimat: Deniz kuvvetlerini nükleer silahlarla donatın Dünya diken üstünde! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan tedirgin eden talimat: Deniz kuvvetlerini nükleer silahlarla donatın Dünya diken üstünde! Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’dan tedirgin eden talimat: Deniz kuvvetlerini nükleer silahlarla donatın
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