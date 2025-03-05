Trump'tan ilk ulusa sesleniş! Çarpıcı açıklamalar: DSÖ ve BM ABD'nin düşmanı!
ABD Başkanı Donald Trump, başkan seçildiği dönemden bu yana ilk kez hem demokratçıların hem de cumhuriyetçilerin olduğu Kongre'de ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. İki gün önce bugünkü konuşmasını işaret ederek 'Her şeyi olduğu gibi anlatacağım.' diyen Trump'ın mesajları neler? İşte ayrıntılar...
ABD Başkanı Trump, Kongre'deki ortak oturumda 2. başkanlık döneminin başladığı 20 Ocak'tan bu yana yaptığı faaliyetleri Amerikan halkına anlattı.
Konuşmasının başında kendisini protesto ederek konuşmasını bölen Demokrat vekil Al Green'in salondan çıkarılması ise gecenin öne çıkan olayı olurken Trump'ın konuşması Cumhuriyetçiler tarafından sık sık ayakta alkışlandı, Demokratlar ise yerlerinde oturarak Trump'a sessizce tepkilerini gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'a dönüşü sonrası Kongre'ye yaptığı ilk hitabıyla yine gündemin merkezine oturdu. TSİ 05.00'te başlayan konuşmada ekonomi, sınır güvenliği, dış politika ve sosyal konulara dair önemli mesajlar veren Trump, sert ifadeleri ve radikal çıkışlarıyla dikkat çekti.
"AMERİKAN RÜYASI ARTIK DAHA GÜÇLÜ"
Trump, başkanlık koltuğuna yeniden oturduğu 43 gün içinde büyük adımlar attığını vurgulayarak, "Çoğu yönetimin başaramadığı şeylere imza attık ve bu sadece başlangıç." dedi. Küçük işletmelerin tarihindeki en büyük kazanç artışını yaşadığını belirten Trump, ekonominin yeniden canlandığını savundu.
Ancak konuşmasında en çok dikkat çeken kısımlardan biri, Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak adlandırdığını açıklaması oldu. Liyakat esaslı işe alımlara öncelik vereceklerini belirten Trump, "Artık işe alımlarda ırk gözetilmeyecek. Önemli olan kim olduğunuz değil, ne yapabildiğiniz." dedi.
EKONOMİDE BIDEN'A SERT ELEŞTİRİ
Trump, ABD'nin geçmiş dönemde ekonomik bir fiyasko yaşadığını belirterek, selefi Joe Biden'ı sert sözlerle eleştirdi. "Milyonlarca Amerikalı zorluk çekti, Biden yumurta fiyatlarının kontrolden çıkmasına izin verdi. Artık Amerika'yı tekrar yaşanabilir hale getireceğiz." dedi.
Altın ve enerji kaynaklarıyla ilgili de büyük hedefler açıkladı: "Ayağımızın altındaki altını kullanmalıyız. En iyi ekibi oluşturdum ve 'kazın' dedim." Trump, ayrıca Japonya'ya kadar uzanacak büyük bir doğalgaz hattı kurmak istediklerini duyurdu.
"DSÖ VE BM ABD'NİN DÜŞMANI"
"Yozlaşmış Dünya Sağlık Örgütü'nü de dinlemeyi bıraktık. Aynı zamanda BM İnsan Hakları Konseyi'nden de ayrıldık. Onlar ABD düşmanı. Bizden önceki yönetimin elektrikli araba kısıtlamasını da kaldırdık. İnsanlar istediği arabayı alacak. Bütün hükümet sansürünü ortadan kaldırdım ve özgür düşünceyi Amerika'ya yeniden getirdim. 2 gün önce yeni bir kararname imzaladım ve İngilizce'yi ABD'nin resmi ilan ettim. Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi olarak yeniden adlandırdım. Aynı zamanda kapsayıcılık politikalarının hegemonyasını da ortadan kaldırdık. Artık federal hükümeti boğazlayamayacaklar.
LGBT'YE NEŞTER: SADECE İKİ CİNSİYET VAR
"Bundan sonra işe alımlarda ırk ve cinsiyet gözetilmeyecek. Liyakatinize göre işe alınmalısınız. Yüce mahkememiz de bize destek çıktı. Kritik ırk eğitimini eğitim programlarından kaldırıyoruz ve resmi politika olarak sadece iki cinsiyetin olduğunu yasalara geçirdik. Erkeklerin kadın sporlarında mücadele etmesini yasakladım. Size anlattığım mantık devrimimizin ufak bir parçası. Mantık artık genel bir tema olacak ve bir daha geri adıma atmayacağız bu konuda."
ZELENSKIY'DEN TRUMP'A MEKTUP: MASAYA OTURACAKLAR
Trump, dış politikada en çok tartışılan konulardan biri olan Rusya-Ukrayna Savaşı'na değindi ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den gelen bir mektubu okudu. Zelenskiy'nin, Ukrayna'nın kalıcı barış için müzakerelere hazır olduğunu söylediğini aktaran Trump, "Rusya da barışa hazır. Bu savaşı bitirmek istiyoruz." dedi.
Ayrıca, Ukrayna'nın ABD ile nadir toprak elementleri ve güvenlik anlaşması imzalamaya hazır olduğunu duyurdu.
POLİS KATİLLERİNE İDAM CEZASI
Trump, güvenlik politikaları kapsamında radikal bir adım attığını açıklayarak, "Polis memurlarını öldüren herkes için zorunlu idam cezası öngören bir kararname imzaladım." dedi.
Bunun yanı sıra, çocuklara yönelik cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasakladığını ve yalnızca iki cinsiyetin bulunduğunu resmen kabul eden bir başkanlık kararnamesine imza attığını duyurdu.
Trump, büyük yankı uyandıran açıklamalarına bir yenisini ekleyerek, Panama Kanalı'nın yeniden ABD kontrolüne geçeceğini söyledi. "Benim yönetimim, Panama Kanalı'nı geri alacak ve bunun için çalışmalara başladık." ifadelerini kullanan Trump, Grönland'ı da ABD topraklarına katma niyetinde olduğunu belirtti.
Ayrıca, Amerikan bayrağını Mars'a ve daha da ötesine dikeceklerini iddia ederek uzay keşif projelerine büyük önem verdiklerini vurguladı.
ALTIN KART UYGULAMASI: SADECE BİZE VERGİ ÖDEYECEKLER
Bugün faiz oranları güzel bir düşüş yaşadı. Yakın gelecekte 24 yıl boyunca yapılmamış bir şey yapmak istiyorum. Federal hükümetin bütçesini dengelemek istiyorum. Bu hedef doğrultusunda çok detaylı bir şekilde gold kart uygulamasını düşünüyorum. Çok yakında satışa çıkacak 5 milyon dolara. Dünyada istihdam sağlayan insanlara vatandaşlık sağlayacağız. Kazandıkları para üzerinden sadece bize vergi ödeyecekler. Geldikleri yere vergi ödemeyecekler. Böylelikle ülkemizde kalacaklar. Ülkemizden katilleri hırsızları atacağız. Demokratların delice politikalarını ortadan kaldırıp istihdam sağlayan insanları ülkemize alacağız. Bu adımla borcumuzu azaltacağız.
PARİS İKLİM ANLAŞMASI AÇIKLAMASI DİKKAT ÇEKTİ
Trump, Paris İklim Anlaşması'ndan tekrar çekildiklerini öne sürdü. Ancak, CNN International'ın doğruluk kontrolü ekibine göre bu iddia doğru değil. ABD'nin uluslararası iklim finansmanına harcadığı bütçenin "trilyonlarca dolar" olduğu iddiası da yalanlandı.
UZUN SÜRE KONUŞULACAK
Donald Trump'ın Kongre'ye yaptığı bu ilk hitap, siyasi arenada büyük yankı uyandırdı. Radikal kararlar, sert mesajlar ve gergin anlar ile dolu bu konuşma, hem ABD'de hem de dünya genelinde uzun süre tartışılacak gibi görünüyor.
"HER ŞEYİ OLDUĞU GİBİ ANLATACAĞIM"
Trump, sosyal medya platformu Social Truth üzerinden yaptığı paylaşımda ilk kez yapacağı kongre konuşması için "gerçekleri olduğu gibi anlatacağını" ve "büyük duyurular yapacağını" söylemişti.
DÖRT YIL ÖNCEKİ KONGRE BASKINININ GÖLGESİNDE BİR KONUŞMA
Trump'ın bugün yaptığı konuşma, dört yıl önce destekçilerinin Kongre binasını basarak kaosa sürüklediği ve milletvekillerinin korku içinde saklandığı o tarihi salonda gerçekleşiyor. Aynı salon, Rus işgaline karşı direnen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye ilk yılındaki konuşmasında bir kahraman gibi karşılandığı yerdi.
HÜKÜMETİ SİSTEMATİK OLARAK YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR
Trump, yeniden seçilmesinin ardından sadece gelenekleri değil, federal hükümetin kendisini de kökten sarsan adımlar attı. Milyarder danışmanı Elon Musk ile birlikte binlerce federal çalışanı işten çıkardı, yasalarla kurulmuş kurumları kapattı ve Ukrayna lideri Zelenski'ye yönelik baskısını artırırken ABD'yi Rusya'ya daha yakın bir pozisyona taşıdı.
Trump yönetiminin aldığı kararlarla ilgili açılan 100'den fazla dava, Kongre ve yargıyı onun yetkilerini sınırlandırmaya zorluyor. Ancak Trump, bu diğer devlet organlarının onu durdurma yeteneğini test ediyor.
Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi James Clyburn, mevcut durumu şöyle özetliyor:
"Anayasal kriz yaklaşıyor değil, biz zaten içindeyiz."
BAZI DEMOKRATLARDAN BOYKOT ÇAĞRISI GELMİŞTİ
Seçim yenilgisi sonrası Demokratlar, Trump'a karşı yasal ve siyasi bir direnç oluşturmaya çalışıyor. Musk'ın işten çıkardığı federal çalışanları korumak için mahkemelere destek niteliğinde belgeler sunuyor ve Trump'ın adımlarını sınırlandıracak yasalar öneriyorlar. Ancak azınlıkta oldukları için etkileri sınırlı.
Demokrat lider Hakeem Jeffries, bazı demokratçıların Trump'ın konuşmasını boykot etme çağrılarını reddetmişti.
Jeffries, "Burası halkın evi, Temsilciler Meclisi." dedi ve bunun yerine Trump tarafından işten çıkarılan federal çalışanları Kongre'ye davet ettiklerini belirtmişti.
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