Trump’tan ilk ulusa sesleniş! Çarpıcı açıklamalar: DSÖ ve BM ABD’nin düşmanı!

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"AMERİKAN RÜYASI ARTIK DAHA GÜÇLÜ"

Trump, başkanlık koltuğuna yeniden oturduğu 43 gün içinde büyük adımlar attığını vurgulayarak, "Çoğu yönetimin başaramadığı şeylere imza attık ve bu sadece başlangıç." dedi. Küçük işletmelerin tarihindeki en büyük kazanç artışını yaşadığını belirten Trump, ekonominin yeniden canlandığını savundu.

Ancak konuşmasında en çok dikkat çeken kısımlardan biri, Meksika Körfezi'ni 'Amerika Körfezi' olarak adlandırdığını açıklaması oldu. Liyakat esaslı işe alımlara öncelik vereceklerini belirten Trump, "Artık işe alımlarda ırk gözetilmeyecek. Önemli olan kim olduğunuz değil, ne yapabildiğiniz." dedi.

EKONOMİDE BIDEN'A SERT ELEŞTİRİ

Trump, ABD'nin geçmiş dönemde ekonomik bir fiyasko yaşadığını belirterek, selefi Joe Biden'ı sert sözlerle eleştirdi. "Milyonlarca Amerikalı zorluk çekti, Biden yumurta fiyatlarının kontrolden çıkmasına izin verdi. Artık Amerika'yı tekrar yaşanabilir hale getireceğiz." dedi.

Altın ve enerji kaynaklarıyla ilgili de büyük hedefler açıkladı: "Ayağımızın altındaki altını kullanmalıyız. En iyi ekibi oluşturdum ve 'kazın' dedim." Trump, ayrıca Japonya'ya kadar uzanacak büyük bir doğalgaz hattı kurmak istediklerini duyurdu.