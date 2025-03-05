DEAŞ toplu mezara çevirdiği Hasfa Obruğu’ndaki cesetleri çıkaracak

Terör örgütü DEAŞ, 2014-2017 yılları arasında toplu mezar haline dönüştürdüğü Hasfa Obruğu'ndaki cesetleri çıkarma işlemine başlayacağını açıkladı. Yüzlerce masum sivilin katledildiği olayda 2 binden fazla kişinin obruğa atıldığı belirtiliyor.

Musul Valisi Abdulkadir ed-Dehil, Hasfa Obruğuna yaptığı ziyarette "Terör örgütü DEAŞ, obruğa attığı 2 binden fazla Musullunun naaşlarını çıkarma işlemine yakında başlayacak. Yıllardır evlatları ve yakınlarının akıbeti hakkında hiçbir bilgi edinemeyenler için bu adımı atacaklar" ifadelerini kullandı.

1 GÜNDE 2 BİN 80 CESET ATILDI

Dehil açıklamalarının devamında; "Söz konusu obruğa yüzlerce masum sivil atıldı. Burada Irak modern tarihindeki en acımasız eylemi gerçekleştirildi. Obruk 2016 yılında adeta bir toplu mezara dönüştürüldü. Bir günde buraya 2 bin 80 kişinin cesedinin atıldı" dedi.

Dehil, Irak güvenlik güçleri mensuplarının da cenazelerinin terör örgütü tarafından obruğa atıldığını ifade ederek "Görgü tanıklarına göre DEAŞ, kenti kontrol ettiği yıllarda yüzlerce masum kişiyi bir gün içinde buraya getirip öldürdükten sonra obruğa atıyordu." dedi.

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