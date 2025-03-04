İsrail iç istihbarat teşkilatından 7 Ekim itirafı! "Başarısız olduk"
Hamas, Aksa Tufanı Operasyonu ile İsrail’i tarihi hezimete uğrattı. İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet, soruşturmasında, İsrail ordusu ile istihbarat arasında koordinasyon eksikliği olduğunu itiraf ederken hükümetin Gazze politikasının 7 Ekim'deki 'başarısızlıkta' rolü olduğunu vurguladı. Buna göre, İsrail ordusu ile sorumlulukların net olmayan bir biçimde paylaşılması, hükümetin yıllar boyunca Gazze'de izlediği politika ve kurumun yapısının 'Hamas gibi ordu benzeri bir düşmana karşı koymak için uygun olmaması' gibi dış unsurlar, söz konusu başarısızlıkta etkili oldu.
Terör devleti İsrail Aksa Turfanı operasyonunda büyük bir hezimet yaşadı.
The Times of Israel gazetesinin haberine göre Şin-Bet, 7 Ekim'de yaşananlara ilişkin kapsamlı soruşturmasının özetini kamuoyu ile paylaştı. Haberde, soruşturma sonucunun Şin-Bet'in 7 Ekim'de "başarısız olduğunu" ortaya koyduğu belirtildi. Şin-Bet'in 7 Ekim'deki "Aksa Tufanı" saldırısına karşı uyarıda bulunma konusunda "başarısız olduğunu" belirten soruşturma sonucunda, "Organizasyonel başarısızlıklar derinlemesine incelendi, dersler çıkarıldı ve çıkarılmaya devam ediyor." ifadesine yer verildi.
İŞTE ŞİN-BET'E GÖRE 7 EKİM "BAŞARISIZLIĞININ" SEBEBİ...
The Times of Israel'in haberine göre soruşturma, Şin-Bet'in 7 Ekim saldırısında başarısızlık göstermesinin, kurum içinden ve dışından kaynaklanan sebepleri olduğunu ortaya koydu.
Buna göre, İsrail ordusu ile sorumlulukların net olmayan bir biçimde paylaşılması, hükümetin yıllar boyunca Gazze'de izlediği politika ve kurumun yapısının "Hamas gibi ordu benzeri bir düşmana karşı koymak için uygun olmaması" gibi dış unsurlar, söz konusu başarısızlıkta etkili oldu.
İsrail iç istihbarat teşkilatının odak noktasının "terör saldırılarını engellemek" olduğunu ortaya koyan soruşturma sonuçlarında, teşkilatın yöntemlerinin de söz konusu saldırılara karşı uygulanamayacağı belirtildi.
ORDUYLA İSTİHBARAT KOORDİNASYONUNDA EKSİKLİK İTİRAFI
İsrail'in "Eriha Duvarı" adını verdiği, 7 Ekim'deki kapsamlı saldırı planı olduğu ileri sürülen belgenin birkaç yıl önceden ele geçirilmesine rağmen "doğru şekilde ele alınmadığı" ve sözde saldırı planının, ordu ve Şin-Bet tarafından önden hazırlanacak bir "senaryoya dönüştürülmediği" vurgulandı.
Şin-Bet soruşturmasında, 6-7 Ekim gecesi boyunca "bilginin ele alınması ve istihbaratın entegrasyonu" ve İsrail ordu istihbaratıyla birlikte çalışma yönünde eksiklikler olduğuna işaret edildi.
Öte yandan Şin-Bet'in Hamas'ın Batı Şeria'ya yoğunlaşmaya çalıştığı yönünde değerlendirme yaptığı ve Gazze Şeridi'ne örülen bariyer duvarların gücü ve İsrail ordusunun karşılık verme kabiliyeti konusunda "yanlış bir anlayışa" sahip olduğu vurgulandı.
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