İsrail iç istihbarat teşkilatından 7 Ekim itirafı! "Başarısız olduk"

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ORDUYLA İSTİHBARAT KOORDİNASYONUNDA EKSİKLİK İTİRAFI

İsrail'in "Eriha Duvarı" adını verdiği, 7 Ekim'deki kapsamlı saldırı planı olduğu ileri sürülen belgenin birkaç yıl önceden ele geçirilmesine rağmen "doğru şekilde ele alınmadığı" ve sözde saldırı planının, ordu ve Şin-Bet tarafından önden hazırlanacak bir "senaryoya dönüştürülmediği" vurgulandı.

Şin-Bet soruşturmasında, 6-7 Ekim gecesi boyunca "bilginin ele alınması ve istihbaratın entegrasyonu" ve İsrail ordu istihbaratıyla birlikte çalışma yönünde eksiklikler olduğuna işaret edildi.

Öte yandan Şin-Bet'in Hamas'ın Batı Şeria'ya yoğunlaşmaya çalıştığı yönünde değerlendirme yaptığı ve Gazze Şeridi'ne örülen bariyer duvarların gücü ve İsrail ordusunun karşılık verme kabiliyeti konusunda "yanlış bir anlayışa" sahip olduğu vurgulandı.