İsrail'den Arap Zirvesi kararına skandal tepki! "Sürgün planına teşvik edilmeli"

7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik kanlı saldırılarını sürdüren katil İsrail ordusu, geride yaşanacak bir alan bırakmayana dek bölgeyi bombardımanlarıyla peş peşe vuruyor. İnsanlık dramının devam ettiği bölgede, çatışmaların gölgesinde toplanan Olağanüstü Arap Zirvesi, görüşmelerin ardından sonuç bildirgesini yayımladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, zirveden çıkan Gazze'nin yeniden imar planına karşı çıkarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürme planının teşvik edilmesi gerektiğini savundu.

FİLİSTİN YÖNETİMİNE ÇİRKİN İMALAR

Arap Birliği'nin Gazze planında işaret ettiği UNRWA ve Filistin yönetiminin "yolsuzluğa bulaştığı ve başarısız olduğu" ileri sürülen açıklamada Bakanlık, Arap devletlerinin "77 yıldır Filistinlileri İsrail'e karşı piyon olarak kullandığını ve onları ebedi mülteci statüsüne mahkum ettiğini" öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den zorla göç planının "teşvik edilmesi gerektiğini" savunulan açıklamada, Arap devletlerinin bunu yapmayı reddettiği ve İsrail'e temelsiz suçlamalarda bulunduğu iddia edildi.

Arap Birliği Zirvesi'nde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı. Mısır, uluslararası toplumu Gazze'ye yönelik planını desteklemeye çağırdı.

SİSİ'DEN ÇAĞRI

Ayrıca, zirvenin kapanış bildirisi taslağında, Mısır'ın Gazze'nin geleceğine dair planının kabul edildiği belirtildi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi konuya ilişkin açıklamasında "Filistin halkının vatanlarını yeniden inşa etme ve topraklarında kalma hakkını koruyan planımızın kabul edilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.

MALİYETİ 53 MİLYAR DOLAR OLACAK

Bu sırada, Reuters'ın incelediği bir belgeye göre, Mısır'ın Gazze'yi yeniden inşa etme planının maliyetinin 53 milyar dolar olacağı ortaya çıktı. 112 sayfalık bu plan, Gazze'nin nasıl yeniden düzenleneceğine dair haritalar içerirken, yapay zeka tarafından oluşturulmuş konut projeleri, parklar ve toplumsal merkezlerin görsellerine de yer veriyor.

Plan kapsamında ayrıca bir ticari liman, teknoloji merkezi ve sahil kenarında oteller bulunuyor.