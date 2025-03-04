İsrail'den Arap Zirvesi kararına skandal tepki! "Sürgün planına teşvik edilmeli"
Olağanüstü Arap Zirvesi'nde kabul edilen Gazze Şeridi'nin yeniden imar planına karşı çıkan İsrail, zirvenin sonuç bildirgesine sert tepki gösterdi. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Filistin yönetimi hakkında çirkin imalarda bulunarak 'yolsuzluğa bulaştığını ve başarısız olduğunu' ileri sürdü.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik kanlı saldırılarını sürdüren katil İsrail ordusu, geride yaşanacak bir alan bırakmayana dek bölgeyi bombardımanlarıyla peş peşe vuruyor. İnsanlık dramının devam ettiği bölgede, çatışmaların gölgesinde toplanan Olağanüstü Arap Zirvesi, görüşmelerin ardından sonuç bildirgesini yayımladı. İsrail Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada, zirveden çıkan Gazze'nin yeniden imar planına karşı çıkarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den sürme planının teşvik edilmesi gerektiğini savundu.
FİLİSTİN YÖNETİMİNE ÇİRKİN İMALAR
Arap Birliği'nin Gazze planında işaret ettiği UNRWA ve Filistin yönetiminin "yolsuzluğa bulaştığı ve başarısız olduğu" ileri sürülen açıklamada Bakanlık, Arap devletlerinin "77 yıldır Filistinlileri İsrail'e karşı piyon olarak kullandığını ve onları ebedi mülteci statüsüne mahkum ettiğini" öne sürdü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlileri Gazze'den zorla göç planının "teşvik edilmesi gerektiğini" savunulan açıklamada, Arap devletlerinin bunu yapmayı reddettiği ve İsrail'e temelsiz suçlamalarda bulunduğu iddia edildi.
Arap Birliği Zirvesi'nde Gazze'nin yapılandırılmasıyla ilgili taslak metin üzerinde anlaşma sağlandı. Mısır, uluslararası toplumu Gazze'ye yönelik planını desteklemeye çağırdı.
SİSİ'DEN ÇAĞRI
Ayrıca, zirvenin kapanış bildirisi taslağında, Mısır'ın Gazze'nin geleceğine dair planının kabul edildiği belirtildi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi konuya ilişkin açıklamasında "Filistin halkının vatanlarını yeniden inşa etme ve topraklarında kalma hakkını koruyan planımızın kabul edilmesi çağrısında bulunuyoruz" dedi.
MALİYETİ 53 MİLYAR DOLAR OLACAK
Bu sırada, Reuters'ın incelediği bir belgeye göre, Mısır'ın Gazze'yi yeniden inşa etme planının maliyetinin 53 milyar dolar olacağı ortaya çıktı. 112 sayfalık bu plan, Gazze'nin nasıl yeniden düzenleneceğine dair haritalar içerirken, yapay zeka tarafından oluşturulmuş konut projeleri, parklar ve toplumsal merkezlerin görsellerine de yer veriyor.
Plan kapsamında ayrıca bir ticari liman, teknoloji merkezi ve sahil kenarında oteller bulunuyor.
İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM İLE İSRAİL'LE NORMALLEŞME SAĞLANACAK
Öte yandan, Arap kaynakları, Mısır'ın planının iki devletli çözümün bölgedeki ülkeler ile İsrail arasında normalleşmeye kapı aralayacağını vurguladığını aktardı.
Plana göre, Filistin güvenliğini sağlamak için Mısır ve Ürdün, Filistinli polisleri eğitecek. Ardından Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye dönerek bölgeyi yönetmesi hedefleniyor. Ayrıca, 6 ay sürecek geçiş döneminde, Filistin hükümeti çatısı altında bağımsız teknokratlardan oluşan bir yönetim komitesi kurulacak.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, Filistin topraklarında bir barış gücü bulundurulması fikrini değerlendirebileceği de planda yer alıyor. Silahlı grupların silahsızlandırılması için net bir yol haritası ve güvenilir bir siyasi süreç oluşturulması öngörülüyor.
Bunun yanı sıra, yıkılmış bölgelerdeki insanlar için 7 ayrı bölgede geçici konutlar inşa edilmesi ve belirli bir süre için orta vadeli bir ateşkes sağlanması planlanıyor.
İLK VE İKİNCİ AŞAMADA NELER OLACAK?
Planın "erken toparlanma" aşaması 6 ay sürecek ve altyapı ile konut projeleri için 3 milyar dolara mal olacak. Yeniden inşanın ilk aşaması 2 yıl sürecek ve 20 milyar dolarlık bir bütçe gerektirecek. İkinci aşamanın ise 2,5 yıl sürmesi ve 30 milyar dolara mal olması bekleniyor. Toplam maliyetin yaklaşık 53 milyar dolar olacağı hesaplanırken, uluslararası denetim altında bir fon oluşturularak finansman sağlanması öneriliyor.
EN KISA SÜREDE KAHİRE'DE ULUSLARARASI KONFERANS TALEBİ
Mısır, bu süreci desteklemek amacıyla en kısa sürede Kahire'de uluslararası bir konferans düzenlenmesini de talep etti.
Mısır'ın sunduğu plan, iki devletli çözümü temel alıyor ve bunun Ortadoğu'daki istikrarsızlığın ve çatışmaların önüne geçeceğini, bölgedeki ülkeler ile İsrail arasında normalleşmenin önünü açacağını savunuyor.
Son dönemde Kahire, diplomatik girişimlerini hızlandırdı. Çünkü ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi ABD'nin kontrolüne almayı ve bölgeyi "Ortadoğu'nun Rivierası"na dönüştürmeyi öngören planı, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün'e sürülmesini içermesi nedeniyle büyük tepki çekmişti. Bu duruma karşı Arap ülkeleri ortak bir duruş sergileyerek alternatif çözümler geliştirmeye odaklandı.
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