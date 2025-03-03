İsrail'den Gazze'ye benzeri görülmemiş saldırı hazırlığı! "Cehennem Planı" ifşa oldu
İsrail basını, Netanyahu hükümetinin 'Cehennem' adlı yeni bir savaş planını hayata geçirmeye hazırlandığını öne sürdü. Plana göre İsrail, Gazze’ye geniş çaplı bir askeri operasyon düzenleyerek bölgedeki elektriği kesecek, Hamas liderlerini hedef alacak ve sivilleri göçe zorlayacak.
İsrail basını, Netanyahu hükümetinin Gazze'ye yönelik yeni bir saldırı planı hazırladığını duyurdu. "Cehennem" adı verilen bu kanlı plan, bölgedeki sivilleri tamamen hedef alarak Gazze'nin elektriğini ve suyunu kesmeyi, kitlesel göçü zorunlu hale getirmeyi ve geniş çaplı hava saldırılarıyla yıkımı derinleştirmeyi amaçlıyor.
GAZZE'Yİ KARANLIĞA VE AÇLIĞA MAHKUM ETME PLANI
İsrail hükümetinin üzerinde çalıştığı plana göre Gazze'ye yönelik insanlık dışı ambargo daha da ağırlaştırılacak.
Elektrik ve su kaynakları tamamen kesilecek, hastaneler ve sivil altyapılar felç edilecek. Hamas'ın direncini kırmak bahanesiyle başlatılacak bu saldırılar, aslında tüm Gazze halkını topluca cezalandırma girişimi olarak değerlendiriliyor.
ATEŞKES SONA ERDİ, İNSANİ YARDIMLAR ENGELLENİYOR
Ramazan boyunca Gazze'de geçici ateşkese razı olduğunu duyuran İsrail, Hamas'ın öneriyi reddettiğini öne sürerek insani yardımları durdurdu.
DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK HAVA HAPİSHANESİNDE ABLUKA DERİNLEŞİYOR
Gazze'yi 18 yıldır ablukaya mahkûm eden İsrail, bölgeyi tam anlamıyla bir açık hava hapishanesine çevirirken, Hamas, İsrail'in yardımları kesmesini "ucuz şantaj ve savaş suçu" olarak nitelendirerek uluslararası toplumu müdahaleye çağırdı.
SAVAŞ SUÇLARINA BİR YENİSİ EKLENİYOR!
Bu plan, uluslararası hukuku ve insan haklarını açıkça ihlal ederken, İsrail hükümeti hiçbir yaptırımdan çekinmeden saldırgan politikalarını sürdürüyor. Netanyahu ve hükümeti, dünyadan gelen tüm ateşkes çağrılarını yok sayarak Filistin halkına yönelik soykırım niteliğindeki saldırılarını genişletmeye hazırlanıyor.
ULUSLARARASI KAMUOYU YİNE SESSİZ Mİ KALACAK?
Gazze'de yaşanan vahşet karşısında uluslararası toplumun sessizliği, İsrail'i cesaretlendiriyor. Filistin halkı, işgal, açlık ve bombardıman arasında hayatta kalmaya çalışırken, dünya liderleri ise bu insanlık suçuna karşı güçlü bir duruş sergilemekten kaçınıyor.
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