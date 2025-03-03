İsrail'den Gazze'ye benzeri görülmemiş saldırı hazırlığı! "Cehennem Planı" ifşa oldu

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu (AFP)

GAZZE'Yİ KARANLIĞA VE AÇLIĞA MAHKUM ETME PLANI

İsrail hükümetinin üzerinde çalıştığı plana göre Gazze'ye yönelik insanlık dışı ambargo daha da ağırlaştırılacak.

Elektrik ve su kaynakları tamamen kesilecek, hastaneler ve sivil altyapılar felç edilecek. Hamas'ın direncini kırmak bahanesiyle başlatılacak bu saldırılar, aslında tüm Gazze halkını topluca cezalandırma girişimi olarak değerlendiriliyor.