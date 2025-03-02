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Katil Netanyahu'dan ateşkesin 2. aşamasına ret! Skandal tehditler savurdu: Gazzelilere bedava yemek yok | "Saldırılar yeniden başlayabilir"

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.03.2025 23:11 Güncelleme: 02.03.2025 23:35
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Katil Netanyahu’dan ateşkesin 2. aşamasına ret! Skandal tehditler savurdu: Gazzelilere bedava yemek yok | Saldırılar yeniden başlayabilir

İşgalci İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ederken ateşkesin sağlanması ile umutlar artmıştı ancak terör devleti ateşkese yönelik skandal bir karar aldı. Katil Netanyahu, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının müzakerelerine derhal başlanması çağrısı yapan Hamas'ın Witkoff'un ilk aşamanın uzatılması teklifini reddettiğini açıkladı. Eli kanlı başbakan anlaşmanın ilk aşamasının uzatılmasını istediklerini belirterek Gazze'ye saldırılara tekrar başlayabileceklerini söyleyerek 'Hamas tutumunu sürdürür ve esirleri serbest bırakmazsa, burada ayrıntılarına girmeyeceğim başka sonuçlar da olacaktır. Gazzelilere bedava yemek olmayacak.' dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'la anlaşmanın ikinci aşamasını müzakere etmek yerine ilk aşamanın uzatılması yönündeki ABD Başbakanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerdiği teklifi benimsediklerini duyurdu.

Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, anlaşmanın ilk aşamasının uzatılmasını istediklerini belirterek Gazze'ye saldırılara tekrar başlayabileceklerini ima etti.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

GAZZE'YE SALDIRILAR YENİDEN BAŞLAYABİLİR

Netanyahu, İsrailli yetkililerle dün yaptığı toplantıda, Witkoff'un ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı boyunca ilk aşamanın uzatılmasını öngören çerçeve teklifi benimseme kararı aldıklarını söyledi.

Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, İsrail'in "müzakerelerin etkisiz kaldığı izlenimini edinmesi" durumunda ilk aşamanın bitmesinin ardından Gazze'de saldırıları yeniden başlatabileceğini iddia eden Netanyahu, "Bu madde önceki ABD yönetiminin bir yan mektubuyla desteklenmiş ve Trump yönetiminin de tam desteğini almıştır." dedi.

"GAZZELİLERE BEDAVA YEMEK OLMAYACAK"

Netanyahu, Gazze'ye insani yardımların girişlerini bugün itibarıyla durdurma kararı almalarına ilişkin, "Bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bedava öğle yemeği olmayacak." ifadesini kullandı.

Katil Netanyahu | Fotoğraf-AP Katil Netanyahu | Fotoğraf-AP

SKANDAL TEHDİT: BAŞKA SONUÇLARI DA OLACAK

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının müzakerelerine derhal başlanması çağrısı yapan Hamas'ın Witkoff'un ilk aşamanın uzatılması teklifini reddettiğini söyleyen Netanyahu, "Bu sabah itibarıyla Gazze'ye mal ve malzeme girişinin engellenmesine karar verdik." dedi.

Netanyahu, "Hamas tutumunu sürdürür ve esirleri serbest bırakmazsa, burada ayrıntılarına girmeyeceğim başka sonuçlar da olacaktır." ifadeleriyle Gazze'ye saldırıları tekrar başlatabileceklerini ima etti.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Fotoğraf-AA ArşivFotoğraf-AA Arşiv

NETANYAHU 2. AŞAMA MÜZAKERELERİ ENGELLEDİ

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erdi. Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basınına göre, Netanyahu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engelledi.

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