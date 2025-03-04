İşgal devletinden ateşkeste geri adım: Hazırız ancak...

İsrail Savunma Bakanı Saar'dan ateşkeste ikinci aşama şartı / A HABER ARŞİV

"İKİNCİ AŞAMA İÇİN HAZIRIZ"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair açıklamada bulundu. Saar, Hamas'ın 59 esirden daha fazlasını serbest bırakmaya hazır olması şartıyla, İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu belirtti. Saar, "İkinci aşamaya geçmeye hazırız. Ancak süreyi veya çerçeveyi genişletmek için daha fazla rehinenin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya ihtiyacımız var" dedi.