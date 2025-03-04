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İşgal devletinden ateşkeste geri adım: Hazırız ancak...

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 23:05 Güncelleme: 04.03.2025 23:33
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İşgal devletinden ateşkeste geri adım: Hazırız ancak...

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, 19 Ocak’ta Hamas ile imzalanan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saar, ateşkes sürecinde ikinci aşamaya geçmeye hazır olduklarını ancak bunun için daha fazla İsrailli rehinenin serbest bırakılması konusunda bir anlaşmaya ihtiyaç duyduklarını belirtti.

7 Ekim 2023'te düzenlenen saldırılar sonrası Gazze'de yoğun bombardımanlarını sürdüren katil İsrail, 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ikinci aşamasına geçmek için yeni şartlar öne sürdü. Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, ilk etabın tamamlandığını ifade eden Saar, rehine takası konusunda ilerleme sağlanması gerektiğini vurguladı. Ancak, serbest bırakılması gereken Filistinli esirler hakkında herhangi bir yorum yapmaması dikkat çekti.

İsrail Savunma Bakanı Saar'dan ateşkeste ikinci aşama şartı / A HABER ARŞİVİsrail Savunma Bakanı Saar'dan ateşkeste ikinci aşama şartı / A HABER ARŞİV

"İKİNCİ AŞAMA İÇİN HAZIRIZ"

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına dair açıklamada bulundu. Saar, Hamas'ın 59 esirden daha fazlasını serbest bırakmaya hazır olması şartıyla, İsrail'in ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu belirtti. Saar, "İkinci aşamaya geçmeye hazırız. Ancak süreyi veya çerçeveyi genişletmek için daha fazla rehinenin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya ihtiyacımız var" dedi.

19 Ocak'ta kabul edilen ateşkeste anlaşmasında 700 Filistinli ile 33 İsrailli esir serbest bırakıldı / A HABER ARŞİV19 Ocak'ta kabul edilen ateşkeste anlaşmasında 700 Filistinli ile 33 İsrailli esir serbest bırakıldı / A HABER ARŞİV

ATEŞKESTE 42 GÜN SONRA YENİ KARAR

İsrail basınında "İsrail'in 10 günlük anlaşma süresi koyduğu veya çatışmaları yeniden başlatacağı" yönünde çıkan haberlere değinen Saar, "Eğer yapmak istersek, yaparız" ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ilk aşaması 42 gün sonra 2 Şubat'ta sona ermiş, ikinci aşama için başlaması gereken müzakereler çıkmaza girmişti. Anlaşmanın birinci aşamasında İsrail hapishanelerinden bin 700'ün üzerinde Filistinli mahkum, Gazze'den 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir ile 5 Taylandlı esir de serbest bırakılmıştı.

İsrail’den Gazze anlaşması kararıİsrail’den Gazze anlaşması kararı İSRAİL'DEN GAZZE ANLAŞMASI KARARI
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İşgal devletinden ateşkeste geri adım: Hazırız ancak... İşgal devletinden ateşkeste geri adım: Hazırız ancak... İşgal devletinden ateşkeste geri adım: Hazırız ancak...
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