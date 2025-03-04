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ABD'den flaş Ukrayna adımı! "Silah satışı durduruluyor" iddiası

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 01:24
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ABD’den flaş Ukrayna adımı! Silah satışı durduruluyor iddiası

Son günlerde Ukrayna ve ABD arasında yaşananlar dünyanın gündeminde. İki liderin Beyaz Saray'daki tartışması sonrası ABD Başkanı Trump Zelenskiy'e tepki göstererek 'Tahammül edemeyeceğiz. Barış istemiyor' demişti. Bu açıklama sonrası flaş bir iddia ortaya atıldı. Trump yönetiminin, Ukrayna'ya yeni silah satışına yönelik finansmanı durdurduğu ve ordunun stoklarından silah sevkiyatını askıya almayı planladığı iddia edildi.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'ya yeni silah satışına yönelik finansmanı durdurduğu ve ordunun stoklarından silah sevkiyatını askıya almayı planladığı iddia edildi.

ÇARPICI İDDİA

Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yaşanan anlaşmazlık sonrasında bu ülkeye silah sevkiyatıyla ilgili yeni kararlar aldığını belirtti.

"SEVKİYAT ASKIYA ALINIYOR"

İsmini paylaşmayan yetkililer, Trump yönetiminin Ukrayna'ya yeni silah satışlarını durdurduğunu ve ordu stoklarından sevkiyatları askıya almayı planladığını iddia etti.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

Yetkililer, ABD'nin Ukrayna'ya silah satışını durdurmasının ve stok sevkiyatını askıya alma planının, Kiev yönetiminin Rus ordusuna karşı verdiği mücadelede "savaşma kabiliyetini tehdit ettiğini" ifade etti.

"KARAR TARTIŞMADAN ÖNCE ALINDI"

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, "geçen haftalarda Trump'ın uyguladığı dış yardım yasağından Ukrayna'yı muaf tutan bir belge imzaladığını" belirten yetkililer, ancak söz konusu belgenin ABD Savunma Bakanlığına iletilmediğini vurguladı.

Yetkililer, silah satışı finansmanının durdurulmasının, Beyaz Saray'daki tartışmadan önce başladığının altını çizdi.

ABD'nin silah sevkiyatının durdurulmasına yönelik kararının devam etmesi durumunda, Ukrayna'nın, "bazı sofistike silah tedarikini kaybedeceği" öngörülüyor.

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ABD’den flaş Ukrayna adımı! Silah satışı durduruluyor iddiası ABD’den flaş Ukrayna adımı! Silah satışı durduruluyor iddiası ABD’den flaş Ukrayna adımı! Silah satışı durduruluyor iddiası
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