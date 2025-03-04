ABD'den flaş Ukrayna adımı! "Silah satışı durduruluyor" iddiası

ABD'de Başkan Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'ya yeni silah satışına yönelik finansmanı durdurduğu ve ordunun stoklarından silah sevkiyatını askıya almayı planladığı iddia edildi.

ÇARPICI İDDİA

Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin, Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında Beyaz Saray'da yaşanan anlaşmazlık sonrasında bu ülkeye silah sevkiyatıyla ilgili yeni kararlar aldığını belirtti.

"SEVKİYAT ASKIYA ALINIYOR"

İsmini paylaşmayan yetkililer, Trump yönetiminin Ukrayna'ya yeni silah satışlarını durdurduğunu ve ordu stoklarından sevkiyatları askıya almayı planladığını iddia etti.