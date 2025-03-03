Netanyahu’dan hadsiz tehdit: Esirleri bırakmazlarsa bedel ödeyecekler!

İsrail ordusu, Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar sonucunda bugüne kadar ölü sayısını 50 bine yaklaştırdı. Kadın, çocuk, yaşlı ve hasta demeden pek çok bölgeye bombardıman düzenleyerek hastaneleri ve sığınma alanlarını hedef alan İsrail ordusu, güvenlik bahanesiyle kanlı saldırılarını sürdürüyor. Yapılan girişimlerle müzakere sürecine girilmiş olmasına rağmen savaşın ikinci aşamasına hazırlanıldığı açıklamasında bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu, "Tüm zafer hedeflerine ulaşmadan durmayacaklarını" iddia etti.

"HAMAS'IN GÜCÜNÜ YOK EDECEĞİZ"

Netanyahu, 7 Ekim 2023 olaylarıyla ilgili resmi soruşturma komitesi kurulmasını tartışmak üzere 40 milletvekilinin talebiyle toplanan parlamentonun genel oturumunda konuştu.

Sözlerine, "Diriliş savaşının sonraki aşamalarına hazırlanıyoruz." diyerek başlayan Netanyahu, "Tüm zafer hedeflerine ulaşmadan durmayacağız. Tüm rehinelerimizi geri getireceğiz, Hamas'ın gücünü yok edeceğiz ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"BUNLAR EVLATLARINI KAYBEDEN AİLELER"

Netanyahu, Hamas ile yapılan esir takas anlaşmalarında serbest kalan İsrailli esirlerle övünerek, "Bazıları tek bir kişiyi bile geri getireceğimize inanmıyordu." dedi.

Muhalefet milletvekilleri, Netanyahu'nun konuşmasını sık sık keserken, İşçi Partisi'nden Gilad Kariv, Netanyahu'nun konuşmasını "Bunlar evlatlarını kaybeden aileler! Sen bunu bile bilmiyorsun!" diyerek böldü.

Netanyahu ise "Ben yas tutan ailelerin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Yazıklar olsun!" şeklinde karşılık verdi.

Netanyahu, ABD Orta Doğu Temsilcisi Steven Whitekoff'un önerisini İsrail'in kabul etmesiyle, Hamas'ın, daha olumsuz bir tutum sergilediğini iddia etti.

SAVAŞA GERİ DÖNME TEHDİDİ

Hamas ile yapılan anlaşmayı İsrail'in ihlal etmediğini savunan Netanyahu, "Eğer müzakerelerin sonuç vermediğini hissedersek, 42. günden itibaren savaşa geri dönme seçeneğimiz var." dedi ve Hamas'ı, "Eğer rehinelerimizi serbest bırakmazlarsa hayal bile edemeyecekleri bir bedel ödeyecekler." sözleriyle tehdit etti.

NETANYAHU'DAN MUHALEFETE BASKI ELEŞTİRİSİ

Netanyahu, konuşmasını sık sık muhalefet milletvekillerinin tepkileri nedeniyle kesmek zorunda kalırken, "Siz Hamas'a baskı yapmak yerine bize baskı yapıyorsunuz ve Hamas'ın propagandasını tekrarlıyorsunuz. Bizi sürekli en kötü şekilde kışkırtıyorsunuz. Bu, rehinelerin geri getirilme ihtimaline zarar veriyor." iddiasında bulundu.