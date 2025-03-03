ABD’den flaş Rusya kararı! Pentagon’a emir verildi: Trump’tan Putin’e bir jest daha

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz cuma günü Oval Ofis'te kameraların önünde kavgaya tutuşmuştu. (AFP)

PUTIN "GÖLGE SAVAŞINI" SONLANDIRACAK MI?

Eski yetkililer, hassas diplomatik müzakereler sırasında askeri operasyonlara ara verilmesinin sivil liderler için yaygın bir uygulama olduğunu, çünkü bu tür operasyonların müzakereleri raydan çıkarma riski taşıdığını belirtiyor. Ancak Başkan Trump ve Pete Hegseth için Rusya'ya yönelik siber saldırı operasyonlarından geri adım atmak New York Times'a göre büyük bir risk anlamına geliyor.

Bu hamle, Putin'in de karşılık olarak ABD ve Avrupa'daki geleneksel müttefiklerine karşı yürüttüğü "gölge savaşı" olarak adlandırılan faaliyetleri azaltacağı varsayımına dayanıyor.