Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn için Riyad'daki Yemame Sarayı'nda resmi bir tören düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, Veliaht Prens Bin Selman ve Cumhurbaşkanı Avn'ın arasında resmi bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA ise toplantıya iki ülkeden çok sayıda resmi yetkilinin katıldığını vurgularken, görüşmede Suudi Arabistan ve Lübnan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı kaydedildi.

İki ülke heyetlerinin görüşmesi sonrasında, Avn ve Bin Selman arasında ikili özel bir görüşmenin de yapıldığı aktarıldı.

Görüşmeler sonrasında, Suudi Arabistan ile Lübnan arasında "çok sayıda anlaşmanın imzalanmasının" beklendiği bilgisine yer verildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, 9 Ocak'ta seçilmesinin ardından Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in davetiyle ilk resmi ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Avn'ın, sabah saatlerinde Mısır'a geçerek Kahire'de düzenlenecek "Filistin" konulu olağanüstü Arap Birliği Zirvesi'ne katılması bekleniyor.