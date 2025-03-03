03 Mart 2025, Pazartesi
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Ukrayna "değerli madenler" için ABD ile anlaşacak mı? Zelenskiy'den "hazırız" mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 01:17 Güncelleme: 03.03.2025 01:26
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Ukrayna değerli madenler için ABD ile anlaşacak mı? Zelenskiy’den hazırız mesajı

Son günlerde ABD-Ukrayna arasında yaşananlar tartışmaların odağında. Zelenskiy ve Trump'ın yaşadığı tartışma sonrası Ukrayna liderinden dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenskiy ABD'ye 'hazırız' mesajı vererek 'Değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız, ABD'nin de hazır olacağına inanıyorum' dedi.

Zelenskiy "değerli madenler"e yönelik ABD'ye "hazırız" mesajı vererek "Değerli madenler anlaşmasını imzalamaya hazırız, ABD'nin de hazır olacağına inanıyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD tarafının anlaşmadan zorlayıcı maddeleri kaldırdığı ve Ukrayna'nın ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti.

Zelenskiy'den değerli madenler açıklaması! ʺABD ile anlaşmaya hazırımʺZelenskiy'den değerli madenler açıklaması! ʺABD ile anlaşmaya hazırımʺ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için kararlı olduğu vurgulanmış ve 'Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı. Rusya ve Ukrayna'da ve ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapmaya çok kararlı.' denilmişti. ABD Başkanı Trump da Zelenskiy için 'Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur. Biz o parayı geri almak istiyoruz' dedi.

ABD VE UKRAYNA "DEĞERLİ MADENLER"DE ANLAŞTI

Mevcut ABD yönetiminin bu anlaşmaya çok önem verdiğini ve bunun için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu gezisini erteleyerek bu işe odaklandığını anlatan Sözcü, anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'ya fayda sağlayacağını söylemişti.

Leavitt, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan Trump, Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor. Bu anlaşma, Ukrayna'nın savunmasını finanse eden Amerikan vergilerini telafi edecek ve aynı zamanda savaş nedeniyle cehennemi yaşayan Ukrayna ile kalıcı bir ekonomik ortaklık yaratacaktır." değerlendirmesini yapmıştı.

BEYAZ SARAY'DA GERİLİM!

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