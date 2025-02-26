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Zelenskiy ABD yolcusu! Trump tarih vererek duyurdu: Anlaşmayı imzalayacağız

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 26.02.2025 20:33 Güncelleme: 26.02.2025 20:44
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Zelenskiy ABD yolcusu! Trump tarih vererek duyurdu: Anlaşmayı imzalayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin cuma günü Beyaz Saray'a geleceğini ve Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacaklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve dua ile başlayan ilk kabine toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

Trump, konuşmasının başında, Rusya ve Ukrayna ile önemli görüşmeler yaptığını kaydederek, "Devlet Başkanı Zelenskiy cuma günü gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız, bu çok büyük bir anlaşma olacak." dedi.

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Zelenskiy ABD yolcusu! Trump tarih vererek duyurdu: Anlaşmayı imzalayacağız Zelenskiy ABD yolcusu! Trump tarih vererek duyurdu: Anlaşmayı imzalayacağız Zelenskiy ABD yolcusu! Trump tarih vererek duyurdu: Anlaşmayı imzalayacağız

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