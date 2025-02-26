Zelenskiy ABD yolcusu! Trump tarih vererek duyurdu: Anlaşmayı imzalayacağız

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Trump, konuşmasının başında, Rusya ve Ukrayna ile önemli görüşmeler yaptığını kaydederek, "Devlet Başkanı Zelenskiy cuma günü gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız, bu çok büyük bir anlaşma olacak." dedi.