03 Mart 2025, Pazartesi
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Dışişleri'nden İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engelleme kararına kınama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 15:47 Güncelleme: 03.03.2025 16:00
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Dışişleri’nden İsrail’in Gazze’ye insani yardımları engelleme kararına kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Uluslararası hukukun açık ihlalidir. Kararı kınıyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesi üzerine Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleme kararını kınıyoruz. İsrail hükümetinin, Filistin halkının temel ihtiyaç malzemelerine erişimini engellemesi, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Filistin halkını toplu bir şekilde cezalandırmayı amaçlayan bu uygulama, Gazze'de sağlanan ateşkesi kalıcı kılma yönündeki çabaları da tehdit etmektedir. Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için uluslararası toplum bir an evvel harekete geçmeli ve İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamalıdır."

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Dışişleri’nden İsrail’in Gazze’ye insani yardımları engelleme kararına kınama Dışişleri’nden İsrail’in Gazze’ye insani yardımları engelleme kararına kınama Dışişleri’nden İsrail’in Gazze’ye insani yardımları engelleme kararına kınama

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