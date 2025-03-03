ABD’den Zelenkiy’e resmen tehdit! Ya aklını başına alır masaya geri dönersin ya da...

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson NBC News'e röportaj verirken (NBC news)

LINDSEY GRAHAM'DAN İSTİFA ÇAĞRISI

Oval Ofis'teki sert tartışmanın ardından Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Zelenskiy'nin istifa etmesi gerektiğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Graham, görüşmeyi "tam anlamıyla bir felaket" olarak nitelendirerek, "Zelenskiy ya istifa etmeli ve yerine müzakere edebileceğimiz birini göndermeli ya da tutumunu değiştirmeli." dedi.

Johnson da Trump ve Vance'in görüşlerini destekleyerek, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da "ev sahibine saygı göstermek yerine onu azarladığını ve sürekli sözünü kestiğini" söyledi.