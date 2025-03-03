ABD'den Zelenkiy'e resmen tehdit! Ya aklını başına alır masaya geri dönersin ya da...
Geçtiğimiz cuma günü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis’te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı kriz gündemdeki yerini korurken, Washington’dan Zelenskiy’e sert bir uyarı geldi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Zelenskiy’in 'aklını başına toplaması' ve 'minnettarlıkla' müzakere masasına dönmesi gerektiğini, aksi takdirde Ukrayna’ya başka bir liderin yön vermesi gerekeceğini söyledi.
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Ukrayna'nın ABD aracılığıyla yürütülen barış görüşmelerine devam edebilmesi için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "aklını başına toplaması ve minnettarlıkla masaya dönmesi gerektiğini" aksi takdirde ülkenin yeni bir lidere ihtiyaç duyacağını söyledi.
Johnson'ın bu açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Zelenskiy'nin, Ukrayna'nın maden zenginliği üzerine yürütülen müzakereleri tamamlamak için Washington'a yaptığı ziyaret sırasında Oval Ofis'te yaşanan gerilimin ardından geldi.
NBC News'te yayınlanan "Meet the Press" programında konuşan Johnson, "Başkan Trump, tarafları barış noktasına getirmeye çalışıyor." dedi ve ekledi:
"Ancak Başkan Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki tutumu, bunun için henüz hazır olmadığını gösterdi ve bu gerçekten büyük bir hayal kırıklığı."
ABD'DEN ZELENSKİY'E SERT MESAJ: YA MÜZAKERE YA LİDER DEĞİŞİKLİĞİ
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Zelenskiy'nin barış görüşmelerine devam edebilmesi için "aklını başına toplaması ve minnettarlıkla masaya dönmesi gerektiğini" aksi takdirde Ukrayna'nın yeni bir lidere ihtiyaç duyacağını belirtti.
Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ve Zelenskiy'nin Oval Ofis'te yaşadığı gerilimin ardından geldi. Ukrayna'nın maden zenginliği üzerine yapılan müzakerelerin son aşamasında Washington'a gelen Zelenskiy, ABD'den güvenlik garantileri talep ederken Trump, ona " çok konuştuğunu, artık susması gerektiğini ve müzakere edecek kartlara sahip olmadığını" söyledi ve daha fazla minnettarlık göstermesi gerektiğini vurguladı.
LINDSEY GRAHAM'DAN İSTİFA ÇAĞRISI
Oval Ofis'teki sert tartışmanın ardından Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Zelenskiy'nin istifa etmesi gerektiğini savundu. Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Graham, görüşmeyi "tam anlamıyla bir felaket" olarak nitelendirerek, "Zelenskiy ya istifa etmeli ve yerine müzakere edebileceğimiz birini göndermeli ya da tutumunu değiştirmeli." dedi.
Johnson da Trump ve Vance'in görüşlerini destekleyerek, Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da "ev sahibine saygı göstermek yerine onu azarladığını ve sürekli sözünü kestiğini" söyledi.
"UKRAYNA İÇİN EN BÜYÜK GÜVENCE, ABD İLE EKONOMİK ORTAKLIK"
Johnson, Ukrayna'nın istediği güvenlik garantilerinin maden hakları anlaşmasının içinde yer aldığını belirtti:
"Bu anlaşma herkes için kazançlı. Bizim nadir toprak elementlerine erişimimizi sağlayacak ve Ukrayna'ya belirli bir güvenlik düzeyi sunacak."
ABD ile ekonomik ortaklık kuran Ukrayna'nın, bu iş birliği sayesinde ABD'nin çıkarları doğrultusunda korunacağını belirten Johnson, "Rusya da, Çin de, İran ve Kuzey Kore de bunu biliyor ve bu çok önemli bir mesaj." ifadelerini kullandı.
ZELENSKİY'YE DESTEK: "İSTİFA TALEBİ FELAKET OLUR"
Öte yandan, bazı senatörler Cumhuriyetçi yetkililerin Zelenskiy'ye yönelik istifa çağrılarına karşı çıktı. Cumhuriyetçi Senatör James Lankford, "Diğer ülkelerin liderlerinin istifasını istemekle ilgilenmiyorum. Şu anda Ukrayna'da yeni bir müzakereci bulma çabası kaosa yol açabilir." dedi.
Bağımsız Senatör Bernie Sanders ise istifa çağrılarını "korkunç bir öneri" olarak nitelendirerek, "Zelenskiy, ülkesini otoriter bir diktatöre karşı savunmaya çalışan bir lider. Putin Ukrayna'yı işgal etti, şimdi de Zelenskiy'yi devirmeye çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
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