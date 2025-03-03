Fransa ve İngiltere’den Ukrayna’da 1 aylık ateşkes önerisi!

Fotoğraf: AFP



Yakın zamanda Ukrayna topraklarına Avrupa birliklerinin konuşlandırılmasının planlanmadığını kaydeden Macron, Fransız-İngiliz önerisi çerçevesinde Avrupalı kara birliklerinin Ukrayna'ya yalnızca ikinci aşamada konuşlandırılabileceğini ifade etti.



Ülkesinin ve diğer Avrupa ülkelerinin savunmaya daha fazla harcama yapması gerektiğini vurgulayan Macron, bu harcamanın gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 3.5'i civarında olabileceğini kaydetti. Macron, Avrupa Komisyonu'nun ise savunma harcamalarını finanse etme konusunda daha yenilikçi olması gerektiğini vurguladı.



Londra'da gazetecilere açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de söz konusu ateşkes önerisinden haberdar olduğunu söyledi.

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