Rusya’dan net Türkiye vurgusu: İlişkilerimiz çok yönlü | Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi olacak mı?

Başkan Erdoğan - Vladimir Putin | Fotoğraf: Reuters

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme olasılığına da değinen Peskov, şunu kaydetti:

Gerekirse en üst düzeyde de temaslar olacak. O kadar yakın ve işleyen bir ilişkimiz var ki, gerekli tüm temaslar birkaç saat içinde kararlaştırılıyor.