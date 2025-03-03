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Rusya'dan net Türkiye vurgusu: İlişkilerimiz çok yönlü | Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi olacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 13:35 Güncelleme: 03.03.2025 13:46
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Rusya’dan net Türkiye vurgusu: İlişkilerimiz çok yönlü | Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi olacak mı?

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, yaptığı açıklamada, 'Rusya-Türkiye ilişkileri çok yönlü olarak gelişiyor. İki ülke arasındaki iletişimde herhangi bir sorun yok.' dedi. Öte yandan Peskov, Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin'in olası görüşmesine yönelik, 'Gerekirse üst düzey temas olacak. Tüm temaslar birkaç saat içerisinde kararlaştırılıyor' ifadelerini kullandı.

Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin soğuduğu iddiasına katılmadığını kaydeden Peskov, "Moskova ve Ankara arasındaki ilişkiler çok yönlü ve gelişmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

Fotoğraf: İHAFotoğraf: İHA

Üst düzey temaslarda bir eksikliğin söz konusu olmadığını söyleyen Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yoğun bir diyalog var, daha geçen hafta dışişleri bakanları düzeyinde temaslar oldu. Federasyon Konseyi Başkanımız Valentina Matvienko Ankara'ya resmi bir ziyarette bulundu. Dolayısıyla üst düzey temasların azlığından bahsetmeye gerek yok. Çalışma ve uzmanlık düzeylerinde diyalog var. Bu diyalog durmadı ve durmayacak.

Başkan Erdoğan - Vladimir Putin | Fotoğraf: ReutersBaşkan Erdoğan - Vladimir Putin | Fotoğraf: Reuters

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ OLACAK MI?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme olasılığına da değinen Peskov, şunu kaydetti:

Gerekirse en üst düzeyde de temaslar olacak. O kadar yakın ve işleyen bir ilişkimiz var ki, gerekli tüm temaslar birkaç saat içinde kararlaştırılıyor.

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Rusya’dan net Türkiye vurgusu: İlişkilerimiz çok yönlü | Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi olacak mı? Rusya’dan net Türkiye vurgusu: İlişkilerimiz çok yönlü | Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi olacak mı? Rusya’dan net Türkiye vurgusu: İlişkilerimiz çok yönlü | Başkan Erdoğan-Putin görüşmesi olacak mı?
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