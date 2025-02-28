Macron'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilişkin açıklama: Ukraynalılara saygı duyulmalı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki tartışmasıyla ilgili, 'Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı.' dedi.
Macron, 2 günlük ziyareti kapsamında bulunduğu Portekiz'de basına yaptığı açıklamada, Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kameralara yansıyan tartışmasını değerlendirdi.
Macron, "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara (Ukraynalılara) saygı duyulmalı." diye konuştu.
Trump, Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu. Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Bursa Ramazan imsakiyesi 2025: İftar saati, sahur vakti ve namazlar
- Ankara 2025 imsakiyesi: Sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri belli oldu!
- İstanbul'da Ramazan coşkusu! 2025 imsakiyesi ile iftar, sahur ve teravih vakitleri
- Ramazan Mesajları 2025 | En güzel, dualı, ayetli ve anlamlı hoş geldin Ramazan sözleri
- Sahurda ne yenir? Kaçınılması gereken besinler neler? Uzman isim açıkladı
- Az önce deprem nerede oldu? Ege’de deprem! 28 Şubat 2025 son dakika
- 28 Şubat 2025 Cuma Hutbesi konusu nedir? Diyanet Cuma Hutbesi PDF indir
- Ramazan Bayramı tatili kaç gün sürecek? 2025 Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı?
- Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?
- Sahur ve iftar vakti saat kaçta? Diyanet 2025 il il Ramazan imsakiyesi | Ankara, İstanbul, Bursa…
- Oruçluyken ağız kokusunu önleyin! Ramazan'da ferah nefes için en etkili ipuçları
- Öpmek orucu bozar mı? Diyanet'e göre eşlerin birbirlerini öpmesi orucu zedeler mi?