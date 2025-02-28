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Macron'dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilişkin açıklama: Ukraynalılara saygı duyulmalı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 23:32 Güncelleme: 28.02.2025 23:34
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Macron’dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilişkin açıklama: Ukraynalılara saygı duyulmalı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy'nin Beyaz Saray'daki tartışmasıyla ilgili, 'Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara saygı duyulmalı.' dedi.

Macron, 2 günlük ziyareti kapsamında bulunduğu Portekiz'de basına yaptığı açıklamada, Trump ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da Oval Ofis'te kameralara yansıyan tartışmasını değerlendirdi.

(Fotoğraf: AA)(Fotoğraf: AA)

Rusya'nın "saldırgan" ülke, Ukrayna toplumunun ise "saldırıya uğrayan taraf" olduğunu savunan Macron, "Hepimiz Ukrayna'ya destek vermekte ve Rusya'ya yaptırım uygulamakta haklıydık." dedi.

(Fotoğraf: ahaber.com.tr)(Fotoğraf: ahaber.com.tr)

Macron, "Yardım edenlere teşekkür edilmeli ve başından beri savaşanlara (Ukraynalılara) saygı duyulmalı." diye konuştu.

Trump, Zelenskiy'yi Beyaz Saray'da ağırlarken gergin geçen görüşme, kameralar önünde iki liderin uzun süren tartışmasına sahne olmuştu. Tartışmanın ardından ortak basın toplantısı iptal edilirken, Zelenskiy Beyaz Saray'dan ayrılmıştı.

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Macron’dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilişkin açıklama: Ukraynalılara saygı duyulmalı Macron’dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilişkin açıklama: Ukraynalılara saygı duyulmalı Macron’dan Trump ve Zelenskiy kavgasına ilişkin açıklama: Ukraynalılara saygı duyulmalı

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