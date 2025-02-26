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Japonya’da orman yangını alarmı! Binlerce kişiye tahliye uyarısı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.02.2025 19:36
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Japonya’da orman yangını alarmı! Binlerce kişiye tahliye uyarısı

Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi. Yetkililer, bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlerle mücadeleyi sürdürdüğünü ve yangında can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi. Yetkililer, bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlerle mücadeleyi sürdürdüğünü ve yangında can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

JAPONYA'DA ORMAN YANGINI: 2 BİN 114 KİŞİYE TAHLİYE UYARISI YAPILDI (İHA)JAPONYA'DA ORMAN YANGINI: 2 BİN 114 KİŞİYE TAHLİYE UYARISI YAPILDI (İHA)

Tohoku Elektrik Dağıtım Şirketi, Ofunato şehrine bağlı kasabalardaki 200'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

JAPONYA'DA ORMAN YANGINI: 2 BİN 114 KİŞİYE TAHLİYE UYARISI YAPILDI (İHA)JAPONYA'DA ORMAN YANGINI: 2 BİN 114 KİŞİYE TAHLİYE UYARISI YAPILDI (İHA)

Bölgedeki 2 okulda ise tedbir amacıyla yarın geçici olarak eğitime ara verildi. Iwate Valiliği yangınla mücadele için bir kriz masası oluştururken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bölgede kuvvetli rüzgar beklendiği konusunda uyardı.

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Japonya’da orman yangını alarmı! Binlerce kişiye tahliye uyarısı Japonya’da orman yangını alarmı! Binlerce kişiye tahliye uyarısı Japonya’da orman yangını alarmı! Binlerce kişiye tahliye uyarısı
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