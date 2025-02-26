Japonya’da orman yangını alarmı! Binlerce kişiye tahliye uyarısı

Japonya'nın Iwate eyaletindeki Ofunato şehrinde çıkan orman yangını nedeniyle 2 bin 114 kişiye tahliye uyarısı yapıldığı bildirildi. Yetkililer, bölgeye gönderilen çok sayıda itfaiye ekibinin alevlerle mücadeleyi sürdürdüğünü ve yangında can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

JAPONYA'DA ORMAN YANGINI: 2 BİN 114 KİŞİYE TAHLİYE UYARISI YAPILDI (İHA)

Tohoku Elektrik Dağıtım Şirketi, Ofunato şehrine bağlı kasabalardaki 200'den fazla hanede elektrik kesintisi yaşandığını belirtti.

JAPONYA'DA ORMAN YANGINI: 2 BİN 114 KİŞİYE TAHLİYE UYARISI YAPILDI (İHA)

Bölgedeki 2 okulda ise tedbir amacıyla yarın geçici olarak eğitime ara verildi. Iwate Valiliği yangınla mücadele için bir kriz masası oluştururken, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) bölgede kuvvetli rüzgar beklendiği konusunda uyardı.