26 Şubat 2025, Çarşamba
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Zelenskiy'den yeni karar! Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Gnatov'u görevden aldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.02.2025 22:13
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Zelenskiy’den yeni karar! Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Gnatov’u görevden aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetleri Komutanı Тuğgeneral Andrii Gnatov'u görevden aldı.Öte yandan hatırlanacağı üzere Gnatov, bu göreve 2024'te Коrgeneral Yuriy Sodol'un yerine getirilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Zelenskiy'nin, Тuğgeneral Andrii Gnatov'un görevden alınmasıyla ilgili kararnameyi imzaladığı bildirildi.

Gnatov, bu göreve 2024'te Коrgeneral Yuriy Sodol'un yerine getirilmişti.

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Zelenskiy’den yeni karar! Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Gnatov’u görevden aldı Zelenskiy’den yeni karar! Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Gnatov’u görevden aldı Zelenskiy’den yeni karar! Ukrayna Ordusu Müşterek Kuvvetler Komutanı Gnatov’u görevden aldı
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