Washington ağır maddeleri çekti! ABD Ve Ukrayna değerli madenler için anlaştı
ABD tarafının anlaşmadan zorlayıcı maddeleri kaldırdığı ve Ukrayna'nın ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için kararlı olduğu vurgulanarak 'Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı. Rusya ve Ukrayna'da ve ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapmaya çok kararlı.' denildi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Ukrayna ile kıymetli madenler anlaşmasına odaklandıklarını belirterek, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan (Donald) Trump, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor." dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, düzenlediği basın brifinginde ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen kıymetli madenler anlaşmasına ilişkin değerlendirme yaptı.
ABD VE UKRAYNA "DEĞERLİ MADENLER"DE ANLAŞTI
Mevcut ABD yönetiminin bu anlaşmaya çok önem verdiğini ve bunun için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu gezisini erteleyerek bu işe odaklandığını anlatan Sözcü, anlaşmanın hem ABD hem de Ukrayna'ya fayda sağlayacağını söyledi.
Leavitt, "Bu anlaşmanın imzalanması kritik önem taşıyor. Başkan Trump, Zelenskiy'nin bu anlaşmayı imzalamasını bekliyor. Bu anlaşma, Ukrayna'nın savunmasını finanse eden Amerikan vergilerini telafi edecek ve aynı zamanda savaş nedeniyle cehennemi yaşayan Ukrayna ile kalıcı bir ekonomik ortaklık yaratacaktır." değerlendirmesini yaptı.
"ÖNCEKİ YÖNETİMİN BECERİKSİZLİĞİ"
Trump'ın Rusya-Ukrayna savaşının sona erdiğini görme konusunda kararlı olduğunu ifade eden Leavitt, "Kendisi kan dökülmesinin ve ölümlerin durduğunu görmek istiyor. Başkan, önceki yönetimin beceriksizliği nedeniyle bu karmaşayı miras aldı ve bunu düzeltmeye kararlı. Rusya ve Ukrayna'da ve ayrıca Orta Doğu'da bir barış anlaşması yapmaya çok kararlı." şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Zelenskiy'nin bu hafta veya gelecek hafta Beyaz Saray'a gelerek kıymetli madenler anlaşmasına imza atmasını beklediğini söylemişti.
UKRAYNA'NIN MADENLERİ NEDEN ÖNEMLİ ?
Ukrayna, toplam değeri trilyonlarca dolar olabilecek kritik nadir toprak minerallerinin devasa rezervlerine sahip. 2024 Dünya Ekonomik Forumu raporuna göre, dünyanın toplam mineral kaynaklarının yaklaşık %5'ini elinde tutuyor.
Ukrayna, teyit edilmiş en büyük lityum rezervlerinden birine sahip olmasının yanı sıra, çip üretimi için kritik öneme sahip yarı iletken sınıfı neon gazı, berilyum, uranyum, zirkonyum, apatit, demir cevheri ve manganez gibi madenlere de sahip.
"UKRAYNA İÇİN EN İYİ GÜVENLİK GARANTİSİ"
NATO'nun karşılıklı savunma maddesi nedeniyle Ukrayna'nın NATO'ya girmesine karşı çıkan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Fox News ile yaptığı röportajda ABD'nin Ukrayna'nın maden kaynaklarına yapacağı her türlü ekonomik yatırımı savunacağını savunarak "Bu sadece Ukrayna halkı için değil, bizim için ve bölgenin istikrarı için de trilyonlar anlamına gelebilir. Ve bu ekonomik yatırım Ukrayna'nın umut edebileceği en iyi güvenlik garantilerinden biridir" demişti.