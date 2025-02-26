Trump’tan skandal paylaşım: Gazze enkazdan tatil köyüne!

Uluslararası İlişkiler Doç. Dr. Tolga Sakman A Haber'de değerlendirdi

TRUMP'IN GAZZE VİDEOSU NE ANLAMA GELİYOR?

Uluslararası İlişkiler Doç. Dr. Tolga Sakman konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Trump bu yaptıklarıyla fütursuzca aptalca eylemlerde bulunuyor paylaşımlar yapıyor demeyi geçtik. Artık oralarda değiliz. Ne yapıyorsa ne kadar garip de gelse bize aslında belli bir çerçevede belli bir noktaya giden söylemlerde bulunuyor.

Ekonomiyi havuç ve sopa olarak kullandığını çok konuştuk. Burada da bu lüksü göstererek bölge ülkelerindeki birçok insanı burayı bu hale getireceğiz, ne kadar güzel yapacağız vesaire gibi bir noktaya getirme ihtimali maalesef var.