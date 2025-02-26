Trump'tan skandal paylaşım: Gazze enkazdan tatil köyüne!
ABD Başkanı Donald Trump, küstahlıkta sınır tanımayan bir sosyal medya paylaşımıyla büyük tepki çekti. Yapay zeka ile üretilmiş bir videoda, Gazze’yi adeta bir tatil beldesine dönüştüren Trump, kendisini ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu burada keyif çatarken gösterdi. Ancak bu skandal videoda, enkazlar arasında hayatta kalmaya çalışan Filistinli çocukların ve silahlı kişilerin varlığı, vicdan sahibi herkesin kanını dondurdu. Uluslararası İlişkiler Doç. Dr. Tolga Sakman konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaştığı yapay zeka destekli provokatif bir video ile büyük tepki topladı. Videoda Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yerle bir edilen Gazze'de lüks içinde tatil yaparken görülüyor.
Trump, bu iğrenç propaganda videosunda Gazze'nin İsrail tarafından "devralınacağını" açıkça dile getirirken, Filistin halkının zorla yerinden edileceğini ima etti.
Yıkılmış evler, moloz yığınları arasında çaresizce kaçan çocuklar gerçeği haykırırken, Trump ve Netanyahu'nun lüks içinde poz verdiği bu kurgu, soykırımı meşrulaştırma çabasından başka bir şey değil.
BEŞ YILDIZLI İŞGAL: TRUMP VE NETANYAHU GAZZE'Yİ EĞLENCE MERKEZİNE ÇEVİRDİ!
Videonun girişinde, moloz yığınları arasında canlarını kurtarmaya çalışan Filistinli çocuklar ve silahlı kişilerin görüntüleri yer alıyor. Ardından ekrana "Sıradaki ne?" yazısı gelirken, Gazze bir anda parıltılı gökdelenler ve lüks araçlarla dolu bir tatil merkezine dönüşüyor.
Trump, videoda altın varaklı mobilyalar arasında dans ederken, İsrail bayraklarıyla süslenen tabelalarda "Trump Gazze" ifadeleri dikkat çekiyor.
Skandal videoda, ABD'li milyarder Elon Musk'ın mutlu bir şekilde geleneksel Filistin yemekleri yediği ve etrafa para saçtığı anlar da yer alıyor. Finalde ise Trump ve Netanyahu, şezlonglarda uzanıp yıkımın ortasında keyif yaparken görülüyor.
TRUMP'IN GAZZE VİDEOSU NE ANLAMA GELİYOR?
Uluslararası İlişkiler Doç. Dr. Tolga Sakman konu ile ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Trump bu yaptıklarıyla fütursuzca aptalca eylemlerde bulunuyor paylaşımlar yapıyor demeyi geçtik. Artık oralarda değiliz. Ne yapıyorsa ne kadar garip de gelse bize aslında belli bir çerçevede belli bir noktaya giden söylemlerde bulunuyor.
Ekonomiyi havuç ve sopa olarak kullandığını çok konuştuk. Burada da bu lüksü göstererek bölge ülkelerindeki birçok insanı burayı bu hale getireceğiz, ne kadar güzel yapacağız vesaire gibi bir noktaya getirme ihtimali maalesef var.
"TRUMP'I EN ÇOK İŞTAHLANDIRAN KONU"
Tamamen yok edilmiş, taş üstünde taş kalmamış bir yerde bunu inşa etmek Trump gibi bir kafa için aslında zor değil. En çok endişe ettiğimiz konu bölgeden bazı kaynaklar bulması. Suudi Arabistan gibi bazı devletlerin buranın yeniden inşasında finansal desteği sağlaması söz konusu olabilir. Trump'ı da en çok iştahlandıran konu bu.
"ÇOK KIŞKIRTICI BİR VİDEO"
ABD, İsrail'in işbirlikçisi. Konuyu yabancılaştırarak kendilerinden uzaklaştırarak bir gerçeklik bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ellerindeki sosyal medya vesaire imkanları bu algıyı oluşturmak için olabildiğince müsait bir ortam yaratabilir. Bu çok kışkırtıcı bir video. Hem destekleyecek insanları harekete geçirme ihtimali var. Hem de diğer taraftan milyonlarca insanı rahatsız edecek görüntüler. Ama Trump bu ikilem üzerinden insanların bütün duygularını harekete geçirerek hareket etmekten hoşlanıyor. Trump'ın her adımı birbirini destekleyecek noktada.
Biz bunu 4 yıl boyunca göreceğiz. Maalesef en kanlı en çatışmalı yerlerde de göreceğiz. Kendisinin ne kadar 'yüce' bir lider olduğunu gözümüze sokacak.
SOSYAL MEDYADA ÖFKE PATLAMASI!
Trump'ın bu küstah paylaşımı, destekçileri de dahil olmak üzere sosyal medyada büyük tepki topladı. Instagram'da binlerce kullanıcı, "Bu, savaş suçlarını meşrulaştırmaktan başka bir şey değil!" ve "Gazze'nin kanıyla tatil mi yapıyorsunuz?" gibi yorumlarla isyan etti.
Trump destekçisi olduğunu belirten bir kullanıcı, "Başkanım, ben size ülkemiz için oy verdim, başka ülkeleri yok etmek için değil!" sözleriyle hayal kırıklığını dile getirdi. Bir başka kullanıcı ise "Vergilerimiz bir halkı yok etmek için mi harcanıyor?" diye sordu.
TRUMP'IN SKANDAL GAZZE PLANI: 'YA TERK EDİN YA DA...'
Trump, Beyaz Saray'da Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze'yi "devralacağını" açıkça söylemişti. Gazze'nin artık "tamamen bir yıkım alanı" olduğunu savunan Trump, Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi komşu ülkelere göç etmelerinin "çok daha iyi olacağını" iddia etmişti.
Bu açıklamalar, Filistin halkını zorla yerinden etmeye yönelik işgal planlarının bir parçası olarak yorumlanırken, Trump'ın "Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçenekleri yok" sözleri, etnik temizlik politikasının itirafı olarak değerlendirildi.
Trump ve Netanyahu'nun bu provokatif tutumu, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırımı dünya kamuoyunun gözleri önüne sererken, uluslararası toplumdan sert tepkiler yükselmeye devam ediyor.
SOSYAL MEDYADA ÖFKE SELİ!
Trump'ın bu ahlaksız paylaşımı, sosyal medyada infial yarattı. Kullanıcılar, "Bu bir alçaklık belgesidir", "Gazze'yi yok edenler şimdi orada tatil mi yapacak?" gibi yorumlarla tepki gösterdi. Trump'ın, İsrail'in işgal ve katliam politikasına desteğini bir kez daha pervasızca gözler önüne seren bu paylaşımı, küresel çapta büyük bir öfkeye neden oldu.
Bu paylaşım, ABD'nin ve İsrail'in Gazze'de yürüttüğü sistematik soykırımı gözler önüne sererken, Trump'ın politikalarının ne denli insanlık dışı olduğunu da kanıtlamış oldu.