Ukrayna maden anlaşmasını kabul etti! Kiev’in maden gelirinin yarısı ABD’ye gidecek

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TEHDİT İLE BOYUN EĞDİRDİR

Halbuki bugün geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri maalesef Trumpvari bir şantaj usulü ile Zelenskiy'i ayağına çağırıyor. Kendisine önce diktatör dedi ve şununla tehdit etti; Starlink uydu desteğini keseriz. Bu kesildiği takdirde hiçbir şekilde Ukrayna topçusu vuramaz. Bir şekilde SİHA'ları da hedeflerini vuramaz.

İkincisi bu acil ihtiyaçların alınması var. Ukrayna'nın mühimmatı bitti. Eğer dedi barış anlaşmasını imzalamazsanız, aksi takdirde siz ülkenizi kaybedebilirsiniz. Bu çok büyük bir tehdit. Peki bu olacak mı? Trump'a bakıldığında barış anlaşması bir şekilde cuma günü olacak.