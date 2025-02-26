Ukrayna maden anlaşmasını kabul etti! Kiev'in maden gelirinin yarısı ABD'ye gidecek
Ukrayna'ya yapılan silah ve maddi yardımların karşılığında ülkenin değerli madenlerini isteyen Trump'a, Zelenskiy'den yeşil ışık geldi. Kiev yönetimi, ülkesindeki madenlerin ABD tarafından işletilmesine imkan tanıyan anlaşmayı kabul etti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Beyaz Saray'ın "maden" baskısına boyun eğdi. Kiev yönetimi 500 milyar dolarlık anlaşmayı kabul etti. İlk gelen bilgilere göre anlaşma, Ukrayna madenlerinin ABD tarafından işletilmesine imkan tanıyacak.
ABD MADENLERE ÇÖKTÜ
Bu kapsamda değerli madenlerden elde edilecek gelirin yüzde 50'si, ABD kontrolündeki bir ortak fona aktarılacak. 500 milyar dolarlık anlaşmada dikkati çeken detay ise Ukrayna'ya verilen somut bir güvenlik garantisi bulunmaması. Yani savaş sonrası ABD'nin Ukrayna'yı korumak için ne gibi adımlar atacağına ilişkin herhangi bir tanımlama yok.
CUMA İMZA ATACAK
Anlaşmayı sözel olarak kabul eden Zelenskiy'nin, cuma günü Beyaz Saray'a giderek imza atması bekleniyor. Gelişmeleri A Haber spikeri Cansın Helvacı'nın sunduğu Ajans Bugün programına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın değerlendirdi.
NÜKLEER HARP TEHLİKESİ
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Aslında 4. yılına giren bir savaştan bahsediyoruz ve bu savaş Türkiye dahil bütün NATO devletlerini tehdit eden bir savaş. Zira savaşın yayılma riski çok yüksek. Hemen hemen her gün Rus füzeleri ve Ukrayna füzeleri birbirini öldürmeye devam ediyor. Ve Rusya gerginlik esnasında ilk defa kıtalar arası balistik füze attı. Bunun nükleer başlık taşıdığını düşündüğümüzde bu bir Rusya NATO nükleer harbi olur.
TÜRKİYE'NİN GÜVENLİK ŞEMSİYESİ
Dikkat ederseniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamada Zelenskiy geldiğinde ona şemsiye tuttu ve şunu söyledi; 'Biz her türlü yardıma hazırız Ukrayna için ve aynı zamanda barış içinde ev sahipliğini hazırız.' Hatırlarsanız hem Antalya'da hem de İstanbul'da Türkiye hem esir takasını hem de tahıl anlaşmasını hem de tarafların ateşkesi için oturtmuştu masaya.
TEHDİT İLE BOYUN EĞDİRDİR
Halbuki bugün geldiğimizde Amerika Birleşik Devletleri maalesef Trumpvari bir şantaj usulü ile Zelenskiy'i ayağına çağırıyor. Kendisine önce diktatör dedi ve şununla tehdit etti; Starlink uydu desteğini keseriz. Bu kesildiği takdirde hiçbir şekilde Ukrayna topçusu vuramaz. Bir şekilde SİHA'ları da hedeflerini vuramaz.
İkincisi bu acil ihtiyaçların alınması var. Ukrayna'nın mühimmatı bitti. Eğer dedi barış anlaşmasını imzalamazsanız, aksi takdirde siz ülkenizi kaybedebilirsiniz. Bu çok büyük bir tehdit. Peki bu olacak mı? Trump'a bakıldığında barış anlaşması bir şekilde cuma günü olacak.
MAFYA LİDERİ GİBİ…
Demek ki Rusya'yla Riyad'da gizli bir pazarlık yapılmış. Bu pazarlıkta ben şunu anlıyorum. Amerikan askeri bu ateş hattına yani 1000 kilometrelik Rusya Ukrayna hattına yerleşecek. Ukrayna'nın gelecekte kurulması ise büyük ölçüde Avrupa ülkelerinin sorumluluğunda olacak. Peki neden bu kadar önemli diye baktığımızda Zelenskiy bunu sömürgecilik olarak kabul etti. Fakat elinde başka seçeneği yok. Diğer taraftan Amerikan medyası, ABD'nin bu hamlesinin mafya lideri gibi olduğunu Trump'ın ve bu ülkeyi haraca bağlamak olduğunu ifade etti.
Şimdi bu yeni güvenlik garantisinin içerisinde dikkat ederseniz özellikle hangi elementler var diye baktığımızda Titanyum, lityum, grafit gibi özellikle uydu ve kritik silahların yapılmasında, elektronik silahların yapılmasındaki kritik madenler var. Bu madenlerin Rus işgali altında olan toprakları da düşünecek olursak Donetsk, Luhansk bölgesi ile özellikle Azak Denizi. Yani Kerç Boğazı'nın olduğu yerde deniz altında olduğunu biliyoruz.
RESMİN ARKASINDA ÇİN İLE REKABET VAR
Trump Rus topraklarında da çok zengin madenler olduğunu ve onları istediğini söylüyor. Aslında buradaki büyük resme bakmak lazım. Biliyorsunuz dünyadaki kritik madenlerin yüzde 90'ı yaklaşık Çin'de. Ne kadar baktığımızda Çin rekabet için üretimde yüzde 60 ve 70 olarak dünya piyasasına hakim. İşletme kapasitesi ise yüzde 90. Hem Rusya'da hem de Ukrayna'da bu yeterli sermaye ve çıkaracak teknoloji yok. O zaman her üç tarafın da Rusya'nın, Ukrayna'nın da Amerika'nın işine geliyor. Resmin arka tarafında demek ki Çin'le rekabet var.
AVRUPA'DA ABD'NİN ŞEMSİYESİ DELİNDİ
Ama burada asıl Türk milletini ilgilendiren husus var. O da nedir biliyor musunuz? Biz ne ders alacağız bu kalleş anlaşmadan? Bu bakımdan siz yarın bir gün başkasından silah alırsanız aynı Kıbrıs Harekatı'nda olduğu gibi emir almaya kalkarsınız. Böyle bir askeri yardım ülkenin sömürgeciliğe dönmesine sebebiyet verir ki Zelenskiy bunu söyledi. Ve burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Biz ateşkes için barışı koruma görevine hazırız.' manasındaki açıklaması belki Türk askerinin de Karadeniz güvenliği için bu iki kardeş ülkenin birbirini bir daha vurmaması için barışı koruma kuvvetine eğer taraflar da razı olursa katılacağını düşünüyorum. Ama en önemlisi şu Avrupa'da Amerika'nın güvenlik şemsiyesi delinmiştir.
TÜRKİYE İÇİN TARİHİ FIRSAT NE?
Altını çiziyorum. Yani nitekim dün yeni Alman şansölye adayı şunu söyledi; Artık biz Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar NATO zirvesine ne yapacağını bilmiyoruz. Buradan böyle mevcut haliyle NATO'dan bahsedilebilir mi? Washington'ın müdahaleleri Moskova'dan daha az dramatik, sert ve çirkin değildir.'
Yani Almanya'da artık Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenmiyor. Bu halde baktığımızda Türkiye'nin öneminin arttığını düşünüyorum ama bu önemi çok iyi değerlendirmesi lazım. Türkiye tarihi bir fırsat yakalamıştır. Bu bakımdan milli harp sanayinin çok önemli olduğunun altını çizmek istiyorum.
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