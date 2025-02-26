Apple'dan olay hataya düzeltme sözü! Irkçı ifadesi Trump'la yer değiştirdi

Bir Apple sözcüsü, yaptığı açıklamada, sesi metne dönüştürme modeliyle ilgili bir sorunun farkında olduklarını ifade etti.

Sözcü, sesi metne dönüştürme özelliğinde "ırkçı" kelimesi söylendiğinde kısa süreliğine "Trump" kelimesini gösteren hataya ilişkin bir düzeltme uygulayacaklarını açıkladı.

"HATANIN SEBEBİ FONETİK ÖRTÜŞME"

Şirket, aksaklığın sesin ilk işleme aşamasında meydana geldiğini belirterek konuşma tanıma modellerinin hedef kelimeyi düzeltmeden önce benzer seslere sahip kelimeleri kısa süreliğine gösterebildiğini kaydetti.

Şirket, hatanın konuşma tanıma modellerinin belirli düzeyde "fonetik örtüşme" içeren kelimeleri görüntülemesinden kaynaklandığını söyledi: Bu durumda, kullanıcılar "r" ünsüz harfiyle kelimeler dikte ettiğinde "Trump" kelimesini öneriyordu.

MESELE ÇİN'LE Mİ İLGİLİ?

TikTok'ta bir videoda viral olan ve hemen sağcı yorumcular tarafından benimsenen bu olay, 3,7 trilyon dolarlık şirketin Donald Trump yönetimiyle ilişkilerini güçlendirmeye çalışmasının ardından ortaya çıktı.

Apple, özellikle Çin ile yaşanan ticaret gerginliklerinden etkileniyor ve Trump'ın, büyük teknoloji şirketlerine piyasa gücünü kötüye kullandıkları iddiasıyla para cezası kesmeyi amaçlayan Avrupa Birliği teknoloji düzenleyicilerine yönelik düşmanlığını bir fırsat olarak görüyor.