Trump’ın Gazze planı: İngiliz gazete topa tuttu! Arap ülkeleri utanç verici bir pozisyonda

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği basın toplantısında skandal açıklamalarda bulunmuş ve Gazzelilerin Ürdün ve Mısır tarafından kabul edilmesi gerektiğini Şeridi'n ise ABD tarafından devralınarak imara açılmasını planladığını açıklamıştı.

Güvenlik gerekçeleriyle 2.3 milyon Gazzeliyi kabul etmeyeceğini belirten Mısır, Ürdün'le birlikte Gazzelileri yerinden etmeden bölgeyi yeniden imar etmek ve kalıcı barışı sağlamak üzere bir plan üzerinde çalıştıklarını belirtmişti.

Trump'ın açıklamalarının üzerinden haftalar geçmesine rağmen Arap devletleri, herhangi bir plan ortaya koymazken 19 Ocak'ta Hamas ile İsrail arasında imzalanan Gazze anlaşmasının ikinci aşamasına geçilip geçilmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

İşgalci İsrail yetkilileri Trump'ın Gazzelileri sürgün etme planına adeta sarılırken Arap devletlerinin içinde bulunduğu çıkmazı İngiltere merkezli The Guardian gazetesi merceğine aldı.