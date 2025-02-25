Almanya’nın müstakbel Başbakanı Merz Gazze kasabı Netanyahu ile olan ilişkisi nedeniyle eleştirilerin hedefinde

Uluslararası Af Örgütü (Amnesty Deutschland), sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Merz'e tepki gösterdi.



Friedrich Merz'in geleceğin başbakanı olarak iyi bir başlangıç yapmadığı belirtilen açıklamada, "Merz, Federal Meclis seçimlerinin yapıldığı akşam, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan Binyamin Netanyahu'yu Almanya'ya davet ediyor. Bu yasaları açıkça çiğnemek için bir çağrıdır." ifadeleri kullanıldı.



İsrail Başbakanı hakkındaki uluslararası tutuklama emrinin, Almanya tarafından da yerine getirilmesi istenen açıklamada, "Yeni Alman hükümeti, uluslararası hukuka ve insan hakları kurumlarına saygı göstermelidir. Çifte standart uygulanmayan bir dış politika." değerlendirmesinde bulundu.

"KARARIN UYGULANMAMASI FELAKET OLUR"



Sol Parti Eş Genel Başkanı Jan van Aken da "Eğer Netanyahu Almanya'ya gelirse elbette tutuklanmalıdır. Bu uluslararası hukukun gereğidir." dedi.



Tutuklama emrinin uygulanmaması durumunu felaket olarak niteleyen Aken, bunun büyük bir hata olacağını vurguladı.

"YASALAR SADECE HÜKÜMETİN İŞİNE GELDİĞİNDE..."



Merz'in, Netanyahu'yu ülkeye davet etmek istemesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.



Bir kullanıcı paylaşımında, Almanya'nın Merz ile keyfi ve adaletsiz bir devlet olma yolunda ilerlediğini savunarak, "Friedrich Merz, hukuka karşı tamamen kayıtsız olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Almanya'da yasalar sadece hükümetin işine geldiğinde uygulanmaktadır. Bu keyfiliktir. Merz, artık hukukun üstünlüğünü taklit etmeye bile çalışmıyor." ifadelerine yer verdi.

BİBİ'Yİ ÜLKESİNE DAVET ETMİŞTİ



Almanya'nın müstakbel Başbakanı Friedrich Merz, dün Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, "Netanyahu'ya planlaması halinde tutuklanmadan Almanya'yı ziyaret edebilmesinin ve tekrar ayrılabilmesinin yollarını ve araçlarını bulacağımıza söz verdim." demişti.



Merz, bir İsrail başbakanının Almanya'yı ziyaret edemeyeceği düşüncesinin garip olduğunu ve Netanyahu'nun ülkesine ziyarette bulunabileceğini savunmuştu.

UCM'DEN TUTUKLAMA KARARI



UCM, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.



Mahkeme, ayrıca İsrail'in UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmişti.



Geçen günlerde Hollanda'ya giden İsrail askerleri de Gazze'deki savaş suçlarından ötürü haklarında tutuklama kararı çıkartılması endişesiyle ülkeden ayrılmak zorunda kalmıştı.