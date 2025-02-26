İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı!

İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 saldırıyla hedef aldı.

İsrail, Kisva'da bir silah deposunu vurdu. Saldırının ardından bölgede yangın çıktı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, saldırılarla ilgili olarak "Güney Suriye'nin Güney Lübnan olmasına izin vermeyeceğiz" dedi. "Suriye rejimi güçleri ve ülkenin terör örgütlerinin Güney Suriye'deki güvenlik bölgesinde kendilerine yer edinme girişimleri ateşle karşılanacaktır."

Katz, İsrail Hava Kuvvetleri'nin Güney Suriye'yi yatıştırmak için tanımladığımız yeni politikanın bir parçası olarak şu anda Güney Suriye'ye güçlü bir şekilde saldırdığını söyleyerek, "Vatandaşlarımızın güvenliğini tehlikeye atmayacağız" dedi.

Suriye devlet medyasının Şam yakınlarında birkaç uçağın vurulduğunu bildirmesinin ardından İsrail, saldırıları doğruladı.