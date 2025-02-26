ABD Başkanı Donald Trump duyurdu: 5 milyon dolara "altın kart"

ABD Başkanı Donald Trump (AFP)

Trump, bunun son derece başarılı olacağını düşündüklerine işaret ederek, programı gelecek iki hafta içinde ortaya koyacaklarını dile getirdi.

Bu kartlardan 1 milyon veya daha fazlasını satabileceklerini ifade eden Trump, "Örneğin 1 milyon kart 5 trilyon dolar eder. 10 milyon kart satarsak toplam 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu, göreceğiz." dedi.

Trump, tüm ülkelerden kişilerin bu altın kart için uygun olup olmayacağına yönelik soru üzerine, bunun duruma göre değişeceğini, bu kartın satılacağı kişilerin dikkatlice inceleneceğini aktardı.

Bir Rus oligarkın altın kart almaya uygun olup olmayacağı sorusuna da Trump, "Evet, muhtemelen. Bazı Rus oligarkları tanıyorum, onlar çok iyi insanlar." yanıtını verdi.