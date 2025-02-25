İsrail Lübnan’a hava saldırısı düzenledi: 2 ölü 2 yaralı

İsrail Ordusu yeniden ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a karşı hava saldırısı düzenledi. Lübnan'ın doğusunda bulunan Bekaa Vadisi'ne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

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