Tahran'daki okullarda enerji tasarrufu nedeniyle eğitime ara verildi
İran'ın başkenti Tahran'da soğuk hava ve enerji tasarrufu nedeniyle üniversiteler hariç tüm eğitim kurumlarına 26 Şubat günü tatil ilan edildi. Yapılan açıklamada kamu kurumlarının açık olacağı ve okullarda derslerin uzaktan eğitimle devam edeceği belirtildi.
İran'ın başkenti Tahran'da soğuk hava ile mücadele kapsamında enerji tasarrufu gerekçe gösterilerek eğitime 1 gün ara verildi. Tahran Valiliği Sivil İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kemaleddin Mircaferiyan'ın yaptığı açıklamada meteoroloji verilere göre soğuk havanın devam etmesinin öngörülerek tatil kararının alındığı ve vatandaşların azami tasarrufa önem göstermeleri çağrısında bulunuldu.
TÜM EĞİTİM KADEMELERİNE TATİL
Yezd eyaletinde enerji tasarrufu nedeniyle 26 Şubat 2025 Çarşamba günü üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları yarın kapalı olacağı açıklandı. Dün Başkent Tahran dahil ülkenin birçok eyaletinde aynı gerekçeyle tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları tatil edilmişti.
CİDDİ ENERJİ KRİZİ YAŞANIYOR
İran'ın doğal gaz ve petrol rezervlerinde dünyaya ev sahipliği yapmasına rağmen son aylarda ülke yönetimi tarafından yapılan yetersiz altyapı çalışmaları ve hızla artan enerji talebine yetişemedi için ciddi oranda enerji krizlerinden birini yaşıyor. Enerji kaynaklarına kış ayında artan ihtiyaç nedeniyle yetkililerden vatandaşlara kaynakların tasarruflu kullanılması çağrısı yapılıyor.