Tahran’daki okullarda enerji tasarrufu nedeniyle eğitime ara verildi

İran'ın başkenti Tahran'da soğuk hava ile mücadele kapsamında enerji tasarrufu gerekçe gösterilerek eğitime 1 gün ara verildi. Tahran Valiliği Sivil İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kemaleddin Mircaferiyan'ın yaptığı açıklamada meteoroloji verilere göre soğuk havanın devam etmesinin öngörülerek tatil kararının alındığı ve vatandaşların azami tasarrufa önem göstermeleri çağrısında bulunuldu.

TÜM EĞİTİM KADEMELERİNE TATİL

Yezd eyaletinde enerji tasarrufu nedeniyle 26 Şubat 2025 Çarşamba günü üniversiteler dahil tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları yarın kapalı olacağı açıklandı. Dün Başkent Tahran dahil ülkenin birçok eyaletinde aynı gerekçeyle tüm eğitim kademeleri ve kamu kurumları tatil edilmişti.