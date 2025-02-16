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Google'dan Rusya ve Çin'e kıyak: Onlar istedi! Google sansürledi

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.02.2025 08:40 Güncelleme: 16.02.2025 09:04
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Google’dan Rusya ve Çin’e kıyak: Onlar istedi! Google sansürledi

ABD'li teknoloji şirketi Google'ın, Moskova ve Pekin yönetimlerinin talepleri doğrultusunda, 'hükümet karşıtı' olduğu iddia edilen bazı içerikleri platformlarından kaldırdığı öne sürüldü.

Guardian gazetesine bağlı Observer tarafından yürütülen araştırmaya dayanan haberde, Google'a yapılan içerik kaldırma taleplerinin türleri, kimler tarafından yapıldığı ve hangi dönemde gerçekleştiği gibi detayların incelendiği belirtildi.

Çalışmada, Google'ın, Rusya ve Çin'den gelen "sansür taleplerini" kabul ederek "hükümet karşıtı göstericileri içeren, politikacılara yönelik eleştirileri barındıran veya yolsuzluk iddialarına yer verilen YouTube videoları" gibi içerikleri kaldırdığı ileri sürüldü.

YÜZDE 60'I RUSYA'DAN GELDİ

Haziran 2024'e kadarki 4 yıllık süre zarfında, içerik kaldırma taleplerinin yüzde 60'ından fazlasının Rusya'dan geldiği belirtilen haberde, Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) Google ile en sık iletişim kuran devlet kurumu olduğu iddia edildi.

Haberde, Roskomnadzor'un talebi üzerine, "Rus politikacılar arasındaki yolsuzluğu ifşa ettiği" iddia edilen bir YouTube videosunun kaldırıldığı öne sürüldü.

ÇİN VE İRAN'DAN DA İSTEK

Google'ın Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı (MPS) isteği doğrultusunda 200'den fazla videoyu erişime kapattığı aktarılan haberde, Bakanlığın, 346'sı "Çinli siyasilere yönelik yolsuzluk iddialarını" konu alan toplam 412 içeriğin kaldırılmasını talep ettiği ileri sürüldü.

Haberde ayrıca, İran'ın da Google'a en son 2016'da "içerik kaldırma" talebiyle başvurduğu ve firmadan "zorbalık" içerdiği gerekçesiyle 4 içeriğini sansürlemesini istediği iddia edildi.

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