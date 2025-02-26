26 Şubat 2025, Çarşamba
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Tayland'da otobüs devrildi: 18 kişi öldü 32 kişi yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.02.2025 08:54 Güncelleme: 26.02.2025 08:59
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Tayland’da otobüs devrildi: 18 kişi öldü 32 kişi yaralandı

Bueng Kan bölgesinden Rayong'a doğru giden otobüs, yokuş aşağı yolda şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 18 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi de yaralandı.

Tayland'da otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Bangkok Post'un haberine göre, Bueng Kan bölgesinden Rayong'a doğru giden otobüs, yokuş aşağı yolda şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada 18 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi de yaralandı.

Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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Tayland’da otobüs devrildi: 18 kişi öldü 32 kişi yaralandı Tayland’da otobüs devrildi: 18 kişi öldü 32 kişi yaralandı Tayland’da otobüs devrildi: 18 kişi öldü 32 kişi yaralandı
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