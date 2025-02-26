Tayland'da otobüs devrildi: 18 kişi öldü 32 kişi yaralandı
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Bueng Kan bölgesinden Rayong'a doğru giden otobüs, yokuş aşağı yolda şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 18 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi de yaralandı.
Tayland'da otobüsün devrilmesi sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.
Bangkok Post'un haberine göre, Bueng Kan bölgesinden Rayong'a doğru giden otobüs, yokuş aşağı yolda şoförün kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada 18 kişi yaşamını yitirirken, 32 kişi de yaralandı.
Polis, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.